Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

Артем Дзюба согласился с Валерием Карпиным относительно футбольных комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций.

– Я его полностью поддерживаю. Они только сейчас пришли в себя немножко, после того, как их пуканы взорвались. Сейчас эти господа вообще умрут.

Я не видел и не слышал тот подкаст, но – как мне объяснили люди – [Карпин ] сказал, что должен быть эксперт рядом с комментатором. А комментатор должен говорить все, что происходит на футбольном поле, и не давать оценку тому или иному эпизоду.

– Да, рядом сидит эксперт, который оценивает.

– Ну, 100%, да. К сожалению, не слышат, у них какая-то своя каста комментаторов, которые считают, что им никто не вправе ничего говорить.

Вот Слуцкий пришел не из их цеха и выиграл две или три статуэтки лучшего комментатора страны. Ребят, ну это повод задуматься на секундочку. Это раз.

Во-вторых, как они могут сделать суждение? Вот я вызвал сантехника домой, либо какая-то девушка или шеф-повар делает блюдо – и я такой: ну как ты готовишь, ну что ты делаешь? Какие-то сопли!

Давайте представим, что человек слепой. Вот он слушает футбол. Я пару раз с друзьями сделал эксперимент: говорю, закрываем глаза и слушаем, что говорят. Три-четыре минуты мы продержались! Вообще выпали. История из отеля, рассказы какие-то… А что на футбольном поле происходит-то?

Что такое мэтры-комментаторы? «Серхио Рамос принял мяч, отдает на Пепе», «Пепе отдает налево Марсело», «Марсело отдает Кроосу», «Кроос разворачивается, делает диагональ на Родри», «Родри врывается, подача, Мбаппе выигрывает верх – гол в левый угол!» Вот, это – да. А у нас? «Вчера встретил Серегу в ресторане, и вот хит-история…», «А вот зачем он здесь отдал налево? Тут надо было бить!» Да откуда он знает?! Если ты в жизни не играл, откуда ты знаешь, что делать?

Это реально абсурд, что они говорят. «Здесь надо пробить, а здесь не надо». «Здесь надо принять». Вы даже две минуты не продержитесь. Зачем вы это говорите? Почему? Генич где-то произнес: «Говорил, давал суждения и буду продолжать». Мы так вообще в никуда идем.

– Генич играл.

– Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил».

Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился.

Раньше он был единственный, кто хотя бы что-то может в суждениях. И то, говорят, что когда Генич играет… Вы же видели, как в медиалиге: все проиграл, всем и вся, – сказал нападающий «Акрона » Артем Дзюба .