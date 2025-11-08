Алаев о Мешкове: «Элитный судья прекращает карьеру по ходу сезона… Неожиданное решение. Желаю, чтобы он реализовал себя как функционер или инструктор»

  • Спортс
Александр Алаев удивлен решением Виталия Мешкова завершить судейскую карьеру.

Александр Алаев оценил решение Виталия Мешкова завершить судейскую карьеру.

— Окончание карьеры Мешкова и информация, что он не прошел полиграф после матча ЦСКА — «Спартак», связаны между собой?

— Слухи я не комментирую. Факт то, что элитный судья прекращает карьеру по ходу сезона… Даже не в перерыве! Меня удивила эта новость. 

Я знаю Виталия давно. Мы работали в президиуме федерации Московской области. Я хорошо его знаю как функционера, судью и как инструктора сейчас. Решение для меня неожиданное. Слухи никакие комментировать не буду. Он сам на все ответит.

Мы высоко его ценим не только как судью. Если он принял решение прекратить карьеру, хочется пожелать, чтобы он себя реализовал как функционер или инструктор. Смотря кем он себя видит, — сказал президент Мир РПЛ.

