Родри о «Золотом мяче»: «Я был самым стабильным игроком прошлого сезона, а это самое сложное в футболе»
Родри считает, что выиграл «Золотой мяч» из-за стабильной игры.
Полузащитник «Манчестер Сити» получил награду по итогам прошлого сезона, опередив Винисиуса.
«Думаю, что я выиграл из-за своей стабильной игры, а ведь это самое сложное в футболе.
Считаю, что был самым стабильным игроком прошлого сезона. Возможно, я не был постоянно на пике, но играл регулярно.
При этом я не думал, что смогу провести такой же сезон, как в 2023 году [когда «Ман Сити» выиграл требл].
Выигрывать вместе с командой, включаться в важные моменты и играть решительно – повторить это очень сложно. Но, по моему мнению, я показал примерно такой же уровень», – сказал Родри в интервью El Partidazo de COPE.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Besoccer
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости