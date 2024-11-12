Родри о «Золотом мяче»: «Я был самым стабильным игроком прошлого сезона, а это самое сложное в футболе»

Родри считает, что выиграл «Золотой мяч» из-за стабильной игры.

Полузащитник «Манчестер Сити » получил награду по итогам прошлого сезона, опередив Винисиуса.

«Думаю, что я выиграл из-за своей стабильной игры, а ведь это самое сложное в футболе.

Считаю, что был самым стабильным игроком прошлого сезона. Возможно, я не был постоянно на пике, но играл регулярно.

При этом я не думал, что смогу провести такой же сезон, как в 2023 году [когда «Ман Сити» выиграл требл].

Выигрывать вместе с командой, включаться в важные моменты и играть решительно – повторить это очень сложно. Но, по моему мнению, я показал примерно такой же уровень», – сказал Родри в интервью El Partidazo de COPE.