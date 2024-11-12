Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб»
Константин Генич резко ответил на реплику Артема Дзюбы о нем.
Форвард «Акрона», говоря о комментаторе «Матч ТВ» и его уровне экспертизы, заявил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».
«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна.
Особенно такая, как правдолюб.
Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», – написал воспитанник «Спартака», поигравший за «Химки», «Амкар» и другие команды.
Генич о критике Карпина: «Комментировал бы кто-то из экспертов – Юран, Мостовой, Шалимов – он бы также сидел на диване и плевался. Это просто такая порода»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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