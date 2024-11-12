Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб»

Константин Генич резко ответил на реплику Артема Дзюбы о нем.

Форвард «Акрона », говоря о комментаторе «Матч ТВ » и его уровне экспертизы, заявил : «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна.

Особенно такая, как правдолюб.

Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», – написал воспитанник «Спартака», поигравший за «Химки», «Амкар» и другие команды.

Генич о критике Карпина: «Комментировал бы кто-то из экспертов – Юран, Мостовой, Шалимов – он бы также сидел на диване и плевался. Это просто такая порода»