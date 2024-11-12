Медведев прервал серию из трех поражений и одержал первую победу на итоговом

Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура на итоговом турнире в Турине – 6:2, 6:4.

Россиянин прервал серию из трех поражений подряд.

В Шанхае он проиграл №1 Яннику Синнеру , в Париже – №24 Алексею Попырину , а на итоговом – №6 Тэйлору Фрицу .

После двух туров у Медведева одна победа и одно поражение. Дальше он сыграет с Синнером.