Медведев прервал серию из трех поражений и одержал первую победу на итоговом
Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура на итоговом турнире в Турине – 6:2, 6:4.
Россиянин прервал серию из трех поражений подряд.
В Шанхае он проиграл №1 Яннику Синнеру, в Париже – №24 Алексею Попырину, а на итоговом – №6 Тэйлору Фрицу.
После двух туров у Медведева одна победа и одно поражение. Дальше он сыграет с Синнером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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