Артета о 1000 матчах Пепа: «Он стал источником вдохновения для всех в футболе. Только немногие могут добиться чего-то подобного»

Микель Артета: Пеп стал источником вдохновения для всех в футболе.

Микель Артета высказался о том, что Пеп Гвардиола проведет 1000-й матч в роли тренера.

В воскресенье «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы сыграет в АПЛ с «Ливерпулем».

«Вот это рубеж, вот это карьера! Он стал источником вдохновения для всех в футболе, и я бы даже сказал, в спорте, и особенно для меня.

Это невероятное достижение, оно войдет в историю как один из лучших примеров, и только немногие могут добиться чего-то подобного. Думаю, оно останется в истории футбола на долгие годы», – сказал тренер «Арсенала».