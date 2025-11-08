Артета о 1000 матчах Пепа: «Он стал источником вдохновения для всех в футболе. Только немногие могут добиться чего-то подобного»
Микель Артета: Пеп стал источником вдохновения для всех в футболе.
Микель Артета высказался о том, что Пеп Гвардиола проведет 1000-й матч в роли тренера.
В воскресенье «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы сыграет в АПЛ с «Ливерпулем».
«Вот это рубеж, вот это карьера! Он стал источником вдохновения для всех в футболе, и я бы даже сказал, в спорте, и особенно для меня.
Это невероятное достижение, оно войдет в историю как один из лучших примеров, и только немногие могут добиться чего-то подобного. Думаю, оно останется в истории футбола на долгие годы», – сказал тренер «Арсенала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Арсенала»
