  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич «будет проситься» прокомментировать матчи «Акрона» после интервью Дзюбы. Артем сказал, что Константин играл «на первенство водокачки»
14

Генич «будет проситься» прокомментировать матчи «Акрона» после интервью Дзюбы. Артем сказал, что Константин играл «на первенство водокачки»

Константин Генич отреагировал на резонансное интервью Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» поддержал Валерия Карпина в вопросе о компетентности комментаторов «Матч ТВ» и касательно Генича отметил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».

«Представляю скорый махач между комментаторами за право работать на матчах «Акрона». После интервью Дзюбы забудут про Карпина», – написал Роман Герасимов, автор телеграм-канала «Усы сопротивления».

«Буду проситься, да», – ответил Генич, добавив подмигивающий смайлик.

Дзюба заговорил: не пожмет руки Семаку и Галактионову, любит «Спартак», думает о тренерстве

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Константина Генича
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoМатч ТВ
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артем Дзюба: «Ни на кого уже давно зла не держу – ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова. Валерий Георгиевич, пора взрослеть»
2948 минут назад
Дзюба не хочет играть за границей: «Хватило Турции – я русский, хочу на своей земле оставаться. В Саудовскую Аравию в 36? Я же не Роналду»
30сегодня, 15:04
Дзюба об Овечкине: «Когда альфа-самцы встречаются, бывают столкновения – он пытается меня поддавить. За Саню болею, вся Америка живет этой гонкой за Гретцки. Рекорд будет побит»
52сегодня, 14:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маротта о словах президента «Милана» про «единственную истинную команду»: «Возможно, «Интер» представляет нечто большее. У нас 2 звезды – это не случайно»
2 минуты назад
Черданцев о словах Дзюбы про Генича: «Некрасиво так говорить о карьере своего, можно сказать, коллеги. Костя – один из самых талантливых игроков своего поколения. Он нашел себя в другой сфере»
2319 минут назад
Карпин готов вызвать Дугласа в сборную России: «Кроме паспорта, надо еще футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?»
1328 минут назад
Артем Дзюба: «Ни на кого уже давно зла не держу – ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова. Валерий Георгиевич, пора взрослеть»
2948 минут назад
Забил 23 пенальти подряд. Кто это из футболистов РПЛ?
254 минуты назадСпецпроект
Чеферин и другие сотрудники УЕФА 16 раз пользовались частным самолетом во время Евро-2024 – президент трижды побывал дома. Сборным рекомендовалось летать поменьше из-за влияния на климат
1158 минут назад
Амарал был недоволен лишним весом у Виллиана Жозе. Экс-директор «Спартака» ругал форварда и пытался исправить ситуацию
18сегодня, 15:49
Родри: «Мората сказал мне: «Глупый, будь у тебя соцсети – получил бы «Золотой мяч». Как только я выиграл, написал ему: «Смотри, «Золотой мяч» – и никаких соцсетей»
28сегодня, 15:31
Мостовой о совмещении Карпина: «Нельзя это делать, ни в одной футбольной стране такого нет. Я это говорил еще во времена Слуцкого, когда его вознесли до небес»
18сегодня, 15:30
Карпин о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить. Надо давать шанс молодым»
64сегодня, 15:16
Ко всем новостям
Последние новости
Отставка Амарала планировалась на декабрь. Из-за утечки спортдиректор «Спартака» ушел раньше
4 минуты назад
Лисандро пропустит игры сборной Аргентины из-за травмы. Защитник «МЮ» получил ушиб в игре с «Лестером»
12 минут назад
Защитник «Ювентуса» Кабаль травмировал колено на тренировке сборной Колумбии
226 минут назад
Мусиала – лучший игрок «Баварии» в октябре. У хавбека 5 (4+1) очков в 4 матчах месяца
237 минут назад
Журова о желании Дзюбы остаться «на своей земле»: «Говорит и думает так, как должен любой российский спортсмен. А если остаешься в России, то точно надо быть патриотом»
1039 минут назад
«Доннарумма делает ошибки, кредит доверия к Сафонову становится выше. Для тренеров они уже примерно на одном уровне». Кафанов о вратарях «ПСЖ»
3сегодня, 15:53
Экс-менеджер «Спартака» Хаджи об уходе Амарала: «Он в футболе вообще что-то понимает? Набирает состав, командует тренером – это чушь! Сразу сомневался в его назначении»
3сегодня, 15:03
Упамекано о календаре: «Матчей стало слишком много. Почему бы не устроить забастовку? Нужно это обсудить»
8сегодня, 14:55
Лэмпард может возглавить «Ковентри» – он один из кандидатов. Клуб идет 17-м в Чемпионшипе
2сегодня, 14:49
Родри о Холанде: «Самый результативный в мире. Единственный, кто может приблизиться к достижениям Роналду и Месси»
9сегодня, 14:34