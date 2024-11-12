Генич «будет проситься» прокомментировать матчи «Акрона» после интервью Дзюбы. Артем сказал, что Константин играл «на первенство водокачки»

Константин Генич отреагировал на резонансное интервью Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» поддержал Валерия Карпина в вопросе о компетентности комментаторов «Матч ТВ» и касательно Генича отметил : «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».

«Представляю скорый махач между комментаторами за право работать на матчах «Акрона». После интервью Дзюбы забудут про Карпина», – написал Роман Герасимов, автор телеграм-канала «Усы сопротивления».

«Буду проситься, да», – ответил Генич, добавив подмигивающий смайлик.

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