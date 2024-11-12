Журавель о словах Дзюбы: «Поток инфантильного бреда в основном, он в этом жанре чертовски хорош. Геничу не на что обижаться. Артем – приличный мизантроп, это часть его образа»

Тимур Журавель хотел бы, чтобы Артем Дзюба прокомментировал футбольный матч.

«Всецело поддерживаю идею приглашения Дзюбы в комментаторы. Он создан для этого. У него классные реакции, он легко подбирает слова, чувство юмора при нем. Ну и футбольная карьера топ.

Единственное, Дзюбе ни в коем случае не надо «гонять мяч», он должен именно что раздавать оценки, иначе все его преимущества не будут видны.

Что касается реплик Дзюбы о Гениче, то я не вижу тут ничего для Кости обидного. Это же просто мера понимания Дзюбы, не более. Очевидно, Артем – приличный мизантроп, это часть его образа. В этой мизантропии его сила как спикера.

И вообще, люди как-то странно понимают обиженность. Вот мы, комментаторы, не согласились с посылом Карпина, все интеллигентно высказали свое мнение, возникла интересная дискуссия. Это абсолютно естественная вещь. Не понимаю, при чем тут обида.

Так и с новыми словами Дзюбы. Там не на что обижаться, там можно просто не согласиться.

Для меня это в основном поток инфантильного бреда. Ну, в этом жанре Дзюба давно и убедительно работает. Что уж говорить, он в нем чертовски хорош.

Надеюсь, скоро мы узнаем, каков он в комментаторском деле. Если, правда, найдется напарник, на которого Артем не обижен», – написал сотрудник «Матч ТВ».

Генич «будет проситься» прокомментировать матчи «Акрона» после интервью Дзюбы. Артем сказал, что Константин играл «на первенство водокачки»