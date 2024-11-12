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ФНС заблокировала счета двух НКО Хабиба Нурмагомедова (Sport24)

Счета двух организаций Хабиба Нурмагомедова заблокированы.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на Mash, Федеральная налоговая служба заблокировала счета двух НКО, учредителем которых является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Речь идет о «Музее футбольного мяча» и «Фонде развития образования, спорта и социальных инициатив», чьи счета могут быть заблокированы из-за претензий регулятора к официальным документам организаций.

Трамп – о Хабибе: «Очень тихий и немногословный, но после побед становится безумцем»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sport24
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