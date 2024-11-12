Дэвис решил перейти в «Реал» и сообщил об этом клубу. Защитник «Баварии» отказал «Барсе» и «МЮ» (Рамон Альварес де Мон)

Альфонсо Дэвис решил перейти в «Реал».

Об этом мадридскому клубу сообщили люди из окружения защитника «Баварии», пишет журналист Рамон Альварес де Мон. В «Реале » узнали о решении игрока несколько дней назад.

Отмечается, что предложения канадскому футболисту также делали «Барселона » и «Манчестер Юнайтед », но Дэвис ответил им, что уже принял окончательное решение относительно своего будущего.

Контракт игрока с «Баварией» действует до конца этого сезона. Летом он станет свободным агентом. Статистику Альфонсо можно найти здесь .