Дэвис решил перейти в «Реал» и сообщил об этом клубу. Защитник «Баварии» отказал «Барсе» и «МЮ» (Рамон Альварес де Мон)
Альфонсо Дэвис решил перейти в «Реал».
Об этом мадридскому клубу сообщили люди из окружения защитника «Баварии», пишет журналист Рамон Альварес де Мон. В «Реале» узнали о решении игрока несколько дней назад.
Отмечается, что предложения канадскому футболисту также делали «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», но Дэвис ответил им, что уже принял окончательное решение относительно своего будущего.
Контракт игрока с «Баварией» действует до конца этого сезона. Летом он станет свободным агентом. Статистику Альфонсо можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Рамона Альвареса де Мона
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