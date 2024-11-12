Журова о продаже пива на стадионах: «Говорят, оно может увеличить посещаемость, но мне это кажется странным. Многих коробит от мысли, что выручка пойдет на детский спорт»

Светлана Журова оценила идею продажи пива на российских стадионах.

«Многих коробит от мысли, что выручка от продажи пива пойдет на детский спорт. Это звучит нехорошо, и люди задаются вопросом – как продажа пива связана со здоровым образом жизни? Именно это останавливает нас даже от обсуждения законов, потому что вокруг них возникает много споров. Готово ли наше общество к таким вещам? Вопрос остается открытым.

Говорят, что пиво может увеличить посещаемость стадионов, но мне кажется это странным. Неужели наличие пива на стадионе влияет на количество зрителей?

На самом деле, когда продажу пива на стадионах запретили, для этого были серьезные и объективные причины. В то время некачественным пивом буквально спаивали людей, и процент пьющих был очень большим. Причем речь шла не просто о тех, кто выпивал время от времени, а о людях, которые уже имели зависимость. Поэтому было принято решение использовать эту меру как временную, чтобы посмотреть, к каким результатам она приведет.

Судя по всему, появились результаты: по всем аналитическим справкам процент пьющих людей значительно снизился. Появилась культура, которая противопоставляет выпивке здоровый образ жизни. За это время произошло много изменений», – сказала депутат Государственной думы РФ.

Журова добавила, что сначала хотела бы увидеть официальную статистику, чтобы понять, как изменилось потребление алкоголя в стране, и только после этого принимать какие-то решения. По ее мнению, вырученные средства должны быть направлены на развитие футбола, спорта и инфраструктуры, а не только на получение прибыли.