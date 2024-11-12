Буре о драфте в КХЛ: «Не понимаю, как это может работать – в НХЛ нет своих детско‑юношеских школ. Если бы в 17 лет меня отправили в другую команду, я был бы очень недоволен»

Павел Буре поделился мнением о возможном введении драфта в КХЛ.

Ранее стало известно , что на совещании рабочей группы ни один клуб лиги не поддержал идею появления драфта в КХЛ.

– Как вы относитесь к тому, что в КХЛ могут ввести драфт новичков?

– Мне эту идею сложно оценить однозначно. Я так понимаю, что мы копируем американскую модель. Но клубы НХЛ не занимаются воспитанием и развитием молодежи. У них нет своих детско‑юношеских школ. А мы в КХЛ до сих пор работаем по советской системе, когда при каждой команде есть своя ДЮСШ.

Вот я – воспитанник ЦСКА . Нас таких очень мало, кто пришел в спортивную школу в шесть лет, а потом стал играть в команде мастеров.

Кстати, я мог прийти и в московское «Динамо ». До них надо было ехать на пару остановок больше на троллейбусе из дома. Но я сознательно выбрал ЦСКА. Это было мое решение. Я хотел расти и развиваться в армейском клубе.

Если представить, что Павла Буре в 17 лет выбрали бы на драфте и отправили в другую команду или город СССР, конечно же, я был бы очень недоволен.

– И отказались бы туда ехать, как сделал Эрик Линдрос на драфте НХЛ?

– Вполне возможно, такие случаи мы еще увидим, если драфт в КХЛ все‑таки введут. Знаю много примеров, когда дети идут в ту команду, где они хотят играть, где хотят расти. Их поддерживают родители, вкладывая много сил и средств.

Мой сын тоже занимался в хоккейной школе ЦСКА. Я же не отдал его в «Крылья Советов» и не в «Спартак». И я мечтал, что когда он вырастет, то будет играть именно за ЦСКА.

Так что сейчас идея драфта новичков КХЛ кажется мне очень сырой. Я не очень понимаю, как это у нас может работать. И давайте подумаем о детях, которые хотят играть в России за конкретный клуб, посвящая этому свое время и силы.

У нас в школе ЦСКА много таких воспитанников, которые потом переходят в клубы МХЛ и ВХЛ, кто‑то со временем дорастает до КХЛ. И вот так работает клубная вертикаль, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре .

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