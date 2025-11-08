Чеферин об ЛЧ: «Новый формат стал поистине успешным. Появилось много стриминговых операторов»

Президент УЕФА: новый формат Лиги чемпионов стал поистине успешным.

Президент УЕФА заявил, что новый формат Лиги чемпионов стал поистине успешным.

На общем этапе турнира все 36 клубов сведены в одну таблицу и проводят по 8 игр.

«Новый формат Лиги чемпионов стал поистине успешным, и мы должны поблагодарить за это его создателя Джорджо Маркетти (заместитель генерального секретаря УЕФА – Спортс”).

Медийная экосистема меняется, появилось много стриминговых операторов. Мы не можем точно предсказать, как это будет развиваться дальше, но в этом и заключается красота спортивной экосистемы.

Разрыв между лигами? Не думаю, что будет разрыв, скорее наоборот. Но я уверен, что не будет инструмента, который «раздевает» маленькие лиги. Серия А больше, чем словенская лига, а АПЛ еще больше. Вот в такой парадигме мы и работаем», – сказал Александер Чеферин .