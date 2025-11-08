Губерниев о пожизненном бане Садыгова: «Столько накуролесил. Уже репутация не очень»

Дмитрий Губерниев оценил пожизненный бан Туфана Садыгова от футбола.

Дмитрий Губерниев высказался о пожизненном отстранении бизнесмена Туфана Садыгова от футбольной деятельности.

— Правильное ли наказание избрали?

— Он столько накуролесил – я думаю, да. Уже репутация, к сожалению, не очень у этого товарища, — сказал комментатор.