  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев о пожизненном бане Садыгова: «Столько накуролесил. Уже репутация не очень»
2

Губерниев о пожизненном бане Садыгова: «Столько накуролесил. Уже репутация не очень»

Дмитрий Губерниев оценил пожизненный бан Туфана Садыгова от футбола.

Дмитрий Губерниев высказался о пожизненном отстранении бизнесмена Туфана Садыгова от футбольной деятельности.

— Правильное ли наказание избрали?

— Он столько накуролесил – я думаю, да. Уже репутация, к сожалению, не очень у этого товарища, — сказал комментатор.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?2051 голос
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Туфан Садыгов
logoпремьер-лига Россия
дисквалификации
logoХимки
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС о запрете Садыгову на футбольную деятельность: «Через ФИФА поставим вопрос о распространении решения на весь мир»
вчера, 16:36
Садыгов о пожизненном отстранении от футбольной деятельности: «Без комментариев»
вчера, 14:22
Глава КДК Григорьянц: «Общий долг «Химок» – более 1 млрд рублей. Садыгов не участвовал, но предоставил объяснения по делу, которые были подписаны его доверенным лицом»
вчера, 13:32
Главные новости
У Захаряна 14 касаний, 6 точных пасов и желтая карточка в игре с «Эльче», где он вышел на 64-й. Хавбек «Сосьедада» забил 1 гол за 7 матчей сезона
вчера, 22:08
В Англии больше не будут проводить минуту молчания и подсвечивать арку «Уэмбли» в случае глобальных нефутбольных событий. При локальных происшествиях решение останется за клубами
вчера, 21:56
Пеп Гвардиола: «Я скучаю по Клоппу, он многому меня научил. При нем противостояние «Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии. Атмосфера похожа на класико»
вчера, 21:35
Федерико Кьеза: «Месси – величайший среди всех футболистов. Роналду тоже великий, играть с ним было потрясающе»
вчера, 21:19
Тикнизян о сербской лиге: «РПЛ сильнее на две головы, я это понимал. Но здесь есть то, чего нет в России – еврокубки»
вчера, 21:16
Левандовски не планирует уходить из «Барсы» зимой. Высока вероятность ухода свободным агентом летом 2026-го
вчера, 21:04
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
вчера, 20:50Тесты и игры
Энрике о переходе в «Зенит»: «Я сказал себе, что благодаря моей работе и отношению в Бразилии обо мне не забудут. Отсюда можно попасть в сборную, здесь очень хороший чемпионат»
вчера, 20:33
Слот о Гвардиоле: «Игру его команд ждешь с нетерпением – скучно не бывает. Многие тренеры побеждают, но Пеп выделяется из-за стиля. Его «Барса» была невероятна»
вчера, 20:23
Аллегри о том, как наладил оборону «Милана»: «Сказал ребятам, что пропускаем слишком много. Пропустив 50, нужно забить 150, чтобы попасть в топ-4 – это математика»
вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Маурисио Почеттино: «Скучаю по АПЛ и однажды вернусь туда»
16 минут назад
Алаев о Мешкове: «Элитный судья прекращает карьеру по ходу сезона… Неожиданное решение. Желаю, чтобы он реализовал себя как функционер или инструктор»
32 минуты назад
Отец Тюкавина: «Форма Кости вернется быстрее, если «Динамо» будет играть в атакующий и быстрый футбол»
46 минут назад
Артета о 1000 матчах Пепа: «Он стал источником вдохновения для всех в футболе. Только немногие могут добиться чего-то подобного»
59 минут назад
Аршавин о составе сборной: «Не хватает Адамова. Играет без ошибок и должен занимать место Гудиева»
сегодня, 01:33
Карпин пошутил, что сыграет с «Акроном»: «Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми 💪🤣»
сегодня, 01:19Видео
Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 27 марта 2026-го в Катаре на «Лусаиле» (Marca)
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
вчера, 21:38
Аллегри о матче «Милана» с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»
вчера, 21:38