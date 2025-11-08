Губерниев о пожизненном бане Садыгова: «Столько накуролесил. Уже репутация не очень»
Дмитрий Губерниев оценил пожизненный бан Туфана Садыгова от футбола.
Дмитрий Губерниев высказался о пожизненном отстранении бизнесмена Туфана Садыгова от футбольной деятельности.
— Правильное ли наказание избрали?
— Он столько накуролесил – я думаю, да. Уже репутация, к сожалению, не очень у этого товарища, — сказал комментатор.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости