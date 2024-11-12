Шмаров об алкоголе на стадионах: «Если Fan ID не отменят, кто пиво будет пить? Семейный сектор?»
Валерий Шмаров высказался за отмену Fan ID и возвращение пива на стадионы.
— Полтора года назад вы выступали за отмену Fan ID и возвращение пива на стадионы. Ни того, ни другого до сих пор не случилось. Зря?
— 100% зря. Футбол — для болельщиков. И пиво — тоже. А если Fan ID не отменят, кто там пиво будет пить? Семейный сектор, что ли? — сказал бывший нападающий «Факела» и «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости