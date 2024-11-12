Шмаров об алкоголе на стадионах: «Если Fan ID не отменят, кто пиво будет пить? Семейный сектор?»

Валерий Шмаров высказался за отмену Fan ID и возвращение пива на стадионы.

— Полтора года назад вы выступали за отмену Fan ID и возвращение пива на стадионы. Ни того, ни другого до сих пор не случилось. Зря?

— 100% зря. Футбол — для болельщиков. И пиво — тоже. А если Fan ID не отменят, кто там пиво будет пить? Семейный сектор, что ли? — сказал бывший нападающий «Факела» и «Спартака».