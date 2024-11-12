НБА. «Голден Стэйт» примет «Даллас», «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи
«Голден Стэйт» примет на своей площадке «Даллас», Клэй Томпсон впервые сыграет против своей бывшей команды. «Филадельфия» встретится дома с «Нью-Йорком», Джоэл Эмбиид дебютирует в сезоне.
Регулярный чемпионат
Кубок НБА
Восток. Группа A
Положение команд: Нью-Йорк – 0-0, Орландо – 0-0, Филадельфия – 0-0, Бруклин – 0-0, Шарлотт – 0-0
Восток. Группа B
Положение команд: Милуоки – 0-0, Индиана – 0-0, Майами – 0-0, Торонто – 0-0, Детройт – 0-0
Восток. Группа C
Положение команд: Бостон – 0-0, Кливленд – 0-0, Чикаго – 0-0, Атланта – 0-0, Вашингтон – 0-0
Запад. Группа A
Положение команд: Миннесота – 0-0, Клипперс – 0-0, Сакраменто – 0-0, Хьюстон – 0-0, Портленд – 0-0
Запад. Группа B
Положение команд: Оклахома – 0-0, Финикс – 0-0, Лейкерс – 0-0, Юта – 0-0, Сан-Антонио – 0-0
Запад. Группа C
Положение команд: Денвер – 0-0, Даллас – 0-0, Новый Орлеан – 0-0, Голден Стэйт – 0-0, Мемфис – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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