Панарин завершил матч с «Виннипегом» с «минус 4». У него передача, 5 бросков и 2 потери за 23:09

Артемий Панарин завершил матч с «Виннипегом» с «минус 4».

«Рейнджерс » проиграли «Джетс» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Показатель полезности 33-летнего российского форварда стал одним из худших в клубе из Нью-Йорка. Также с «минус 4» игру завершили защитник К’Андре Миллер, форварды Мика Зибанежад и Алексис Лафреньер.

Панарин (23:09 – второе время в сезоне, 5:52 – в большинстве) отметился результативной передачей, 5 бросками в створ (1 – мимо), 1 блоком и 1 перехватом. Кроме того, он допустил 2 потери шайбы.

В текущем сезоне на счету Артемия 22 (10+12) очка в 14 играх при полезности «+1».