Экс-президент Франции Саркози посетит матч с Израилем в Лиге наций: «Поддерживаю решение провести игру, несмотря на все угрозы. Нельзя уступать тем, кто хочет насаждать террор»

Экс-президент Франции Николя Саркози намерен посетить матч Франции и Израиля.

Встреча команд в 5-м туре группового этапа Лиги наций пройдет в четверг на стадионе «Стад де Франс». Сообщалось, что полиция Парижа усилит меры безопасности на матче в связи со случившимся ранее нападением на фанатов «Маккаби » Тель-Авив в Нидерландах.

«Мне хотелось поехать туда, чтобы поддержать эту инициативу и решение правительства и президента провести матч, несмотря на все угрозы.

Франция – это республика. Здесь рады видеть команду Израиля. Поэтому я вместе с тысячами французов буду на стадионе, чтобы показать, что никогда нельзя уступать тем, кто хочет насаждать террор. Отступить – значит смириться с неприемлемым. Поэтому провести матч – это оправданное решение, и я буду очень рад оказаться на трибунах.

Я буду на стадионе, с радостью поддержу сборную Франции и поаплодирую команде Израиля», – сказал Саркози.