Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки – чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают – играют те, кто удобен политике партии»

Артем Дзюба рассказал о напряженной атмосфере в «Локомотиве».

«Там есть две группировки: чертановские и измайловские. Чертановские рулят там, но измайловские стараются держаться. И сейчас, если вы посмотрите, играют только первые ребята, а другие, в том числе игроки агента Клюева , я с ним не знаком, постепенно отодвигаются. Морозов, Карпукас , Тикнизян, Ненахов… Играют все те, кто удобен политике партии.

Обратите внимание. Воробьев играет все матчи, хотя сейчас Сулейманов даже получше него смотрится. И никто не задает тот же вопрос, который задавали, когда я там играл: «Почему Сулейманов не играет». Но ведь Сулик сейчас на 20 минут выходит. Как Ненахов? Как Тикнизяна загнобили? А это ребята, у которых есть свое мнение.

И хоть про наше интервью они толком не знали, но я знаю от ста тысяч источников, что происходит в команде. То, что они сейчас идут так классно, это супер. Молодая команда, классная. Но я знаю, что в команде творятся ужасные вещи. Они разделены на 3-4 группировки, там не очень хорошая атмосфера. Просто этого никто не скажет», – сказал нападающий «Акрона ».