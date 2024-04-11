Игорь Ледяхов считает Станислава Черчесова идеальным тренером для «Спартака».

– Я знаю как минимум одного российского тренера, который может что-то поменять за короткий отрезок времени.

– Это кто же?

– Черчесов. Он очень хорошо знает и команду, и футболистов, и у него будет время, чтобы подготовить команду к следующему сезону. В этом сезоне «Спартак» очень много упустил – с трудом верится, что у него еще может что-то получиться. А в иностранцах, которые учатся на футбольном клубе «Спартак», я не вижу смысла. Ну зачем и кому это нужно?

– Вы считаете, что Черчесов гарантированно поднимет «Спартак»?

– Я считаю, что да. Это наш, российский специалист, который всей своей работой и заслугами заслужил это. Думаю, это идеальная кандидатура для «Спартака», – сказал бывший футболист красно-белых.