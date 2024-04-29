Финиди Джордж возглавил сборную Нигерии. У 53-летнего экс-игрока 62 матча за команду, он выступал на ЧМ-94 и ЧМ-98

Финиди Джордж стал главным тренером сборной Нигерии.

Ранее экс-футболист более полугода работал помощником Жозе Сантуша Пезейру, который покинул тренерский пост после поражения сборной в финале Кубка Африки.

В качестве игрока провел за нигерийскую сборную 62 матча. Он завоевал с командой золото Кубка Африки в 1994 году, а также серебро и две бронзы. Кроме того, полузащитник принимал участие в двух чемпионатах мира – в 1994 и 1998 годах.

В своей клубной карьере бывший футболист выступал за такие команды, как « » и « ».

Первая задача 53-летнего специалиста в новой должности – добиться побед в двух отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года против сборных и .