Финиди Джордж возглавил сборную Нигерии. У 53-летнего экс-игрока 62 матча за команду, он выступал на ЧМ-94 и ЧМ-98

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Бетис Ла Лига Сборная Нигерии по футболу Кубок Африки Жозе Пезейру Федерация футбола Нигерии Финиди Джордж Футбол

Финиди Джордж стал главным тренером сборной Нигерии.

Ранее экс-футболист более полугода работал помощником Жозе Сантуша Пезейру, который покинул тренерский пост после поражения сборной в финале Кубка Африки.

В качестве игрока Джордж провел за нигерийскую сборную 62 матча. Он завоевал с командой золото Кубка Африки в 1994 году, а также серебро и две бронзы. Кроме того, полузащитник принимал участие в двух чемпионатах мира – в 1994 и 1998 годах.

В своей клубной карьере бывший футболист выступал за такие команды, как «Аякс» и «Бетис».

Первая задача 53-летнего специалиста в новой должности – добиться побед в двух отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года против сборных ЮАР и Бенина.

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