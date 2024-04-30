«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей в Ла Лиге. Единственное поражение – от «Реала»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» обыграла «Валенсию» (4:2) в матче 33-го тура Ла Лиги.

Таким образом, команда под руководством Хави выиграла 5 из последних 6 матчей в Ла Лиге

Единственное поражение на этом отрезке «Барселона» потерпела в класико, проиграв «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:3.

«Реал» опережает «Барселону» на 11 очков за 5 туров до конца чемпионата. Мадридцам хватит 4 баллов для титула

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58 комментариев
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И ни слово про гол Кристенсена с нарушением правил, да, Ригобер?
Когда в матче Реал - Альмерия при моменте с пенальти Рюдигер выпрыгивал точно так же, опираясь на защитника Альмерии, все нормально было ?)
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Рюдигер даже не влиял на эпизод
Рюдигер выпрыгивал и пытался нанести удар головой - как это «не влиял» ?)
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ну все, поперло! вискас эль барцааа
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Между всеми этими матчами где-то красненькое такое еще 1-4 от Парижа в ЛЧ
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Ответ meringue
я ж тебе уже сказал, что сказал бы какие моменты и в каких матчах и что сравнивать, раз у тебя не хватает понять, но ты слишком много своей метлой ляпаешь, поэтому иди дальше отдыхай.
Понятно, балабол короче диванный)
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Ответ Iamliam
Как я могу ответить на твой вопрос, если ты не говоришь о каком моменте речь?) Япона мать, что ж ты такой необучаемый то..
я ж тебе уже сказал, что сказал бы какие моменты и в каких матчах и что сравнивать, раз у тебя не хватает понять, но ты слишком много своей метлой ляпаешь, поэтому иди дальше отдыхай.
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Ответ meringue
ты уже определись, у тебя матч с Валенсией или матч с ПСЖ, или в глазах двоиться уже?
Как я могу ответить на твой вопрос, если ты не говоришь о каком моменте речь?) Япона мать, что ж ты такой необучаемый то..
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Ответ Iamliam
Потому что ты тютя не можешь 2 слов связать, бе ме, ни слова по факту не можешь написать, слюни какие-то пускаешь пук пук и все. Иди таблетки прими уже и баеньки, обиженка ты наша.
тебе бы лучше перестать хилять как можно скорее, глядишь и знание какие-то вернуться). и таблеточка для памяти попить не мешало бы.
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Ответ meringue
Лично тебе не хочу, потому как ты за метлой своей не следишь.
Потому что ты тютя не можешь 2 слов связать, бе ме, ни слова по факту не можешь написать, слюни какие-то пускаешь пук пук и все. Иди таблетки прими уже и баеньки, обиженка ты наша.
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Ответ Iamliam
О каком моменте ты пишешь, что он похож на игру Рюдигера? Все голы Барсы сегодня чистые были(кроме 3го с пассивным офсайдом может быть). Что мне освежать то, тютя?)
ты уже определись, у тебя матч с Валенсией или матч с ПСЖ, или в глазах двоиться уже?
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Ответ Iamliam
Клоун, никто не понимает о каком моменте похожем на момент с Рюдигером из матча с Альмерией ты тут пишешь)) Потому что ты двух слов связать не можешь. Иди спать лучше, не позорься.
Я ж тебе советую, переставая уже наливать себе. Лучше зайди на Ютуб и освежи память себе.
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Ответ meringue
Плохая память это плохо, особенно когда нужно за базар тянуть.
Так я и прошу вас привести примеры таких комментариев в обильном количестве - разве сложно привести их и при помощи них отстоять свою точку зрения и свое мнение ?)
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Ответ Iamliam
Чего еще ждать от сливогномика, как всегда одно балабольство.
Вас когда за базар тянешь, у вас то память пропадает, то резко матчи забываются. Ну а потом переход на личности - типичный жест фантика бчк.
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Ответ meringue
Какого игрока ПСЖ? заканчивай хилять уже.
Клоун, никто не понимает о каком моменте похожем на момент с Рюдигером из матча с Альмерией ты тут пишешь)) Потому что ты двух слов связать не можешь.
Иди спать лучше, не позорься.
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Ответ meringue
Фейспалм.
Чего еще ждать от сливогномика, как всегда одно балабольство.
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Ответ Iamliam
При голе Кристенсена напомни кто из игроков Барсы опирался двумя руками на плечи защитника Псж? Спойлер никто. Так о чем вой стоит?)
Какого игрока ПСЖ? заканчивай хилять уже.
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Ответ Кирилл
Я, кстати, как раз по вашему комментарию пересмотрел тот момент - за это вам спасибо и за адекватное мнению по моментам )
👌
Было бы лицемерно утверждать, что в одном случае - фол, а в другом - игровой момент)
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Ответ Кирилл
Когда в матче Реал - Альмерия при моменте с пенальти Рюдигер выпрыгивал точно так же, опираясь на защитника Альмерии, все нормально было ?)
Считаю, что в обоих случаях была допустимая борьба.
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Ответ meringue
Ты хочешь извиниться за кого-то? Если ты этого не говорил, значит не говорил, но не нужно тянуть мазу за лицемеров из вашего стана.
Извинюсь от себя за то, что спорил с вами )
Я таких комментариев не помню лично
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Ответ Кирилл
Вы можете мне, пожалуйста, привести эти примеры, раз настолько уверены в этом ?) Еще раз: приведете примеры явные - я извинюсь перед вами.
Ты хочешь извиниться за кого-то? Если ты этого не говорил, значит не говорил, но не нужно тянуть мазу за лицемеров из вашего стана.
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Ответ meringue
У фанатов бчк были вопросы и по голу Винисиуса и по моменту с Рюдигером, все орали что там нарушение, и все молчат сейчас, типичное поведение лицемеров из вашего стана.
Вы можете мне, пожалуйста, привести эти примеры, раз настолько уверены в этом ?)

Еще раз: приведете примеры явные - я извинюсь перед вами.
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Ответ meringue
В том то и проблема, что тогда вы кричали, а сейчас про гол Кристенсена - молчите.
Если вы покажете мне комментарии конкретно про момент с Рюдигером - я извинюсь перед вами и возьму свои слова назад.

Как я помню, после того матча было очень много вопросов по отмененному третьей голу Альмерии и голу Винисиуса.
Но никак по моменту с Рюдигером.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И ни слово про гол Кристенсена с нарушением правил, да, Ригобер?
Регинка не привыкла говорить правду.
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