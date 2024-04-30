«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей в Ла Лиге. Единственное поражение – от «Реала»

«Барселона» обыграла «Валенсию» (4:2) в матче 33-го тура Ла Лиги.

Таким образом, команда под руководством выиграла 5 из последних 6 матчей в .

Единственное поражение на этом отрезке « » потерпела в класико, проиграв « » на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:3.

«Реал» опережает «Барселону» на 11 очков за 5 туров до конца чемпионата. Мадридцам хватит 4 баллов для титула