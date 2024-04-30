«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей в Ла Лиге. Единственное поражение – от «Реала»
«Барселона» обыграла «Валенсию» (4:2) в матче 33-го тура Ла Лиги.
Таким образом, команда под руководством Хави выиграла 5 из последних 6 матчей в Ла Лиге.
Единственное поражение на этом отрезке «Барселона» потерпела в класико, проиграв «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:3.
«Реал» опережает «Барселону» на 11 очков за 5 туров до конца чемпионата. Мадридцам хватит 4 баллов для титула
Иди спать лучше, не позорься.
Было бы лицемерно утверждать, что в одном случае - фол, а в другом - игровой момент)
Я таких комментариев не помню лично
Еще раз: приведете примеры явные - я извинюсь перед вами.
Как я помню, после того матча было очень много вопросов по отмененному третьей голу Альмерии и голу Винисиуса.
Но никак по моменту с Рюдигером.