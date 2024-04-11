«Федун спас «Спартак» от всех кризисов. Знаковая фигура для клуба». Ледяхов об экс-владельце красно-белых

Игорь Ледяхов назвал Леонида Федуна знаковой фигурой для «Спартака».

« очень много сделал для « ». Я считаю, это знаковая фигура для клуба. Он спас команду от всех кризисов.

А сейчас я даже не знаю, кто конкретно там руководит парадом. Говорят – «Лукойл». Но пока в действиях клуба очень мало логики», – рассказал бывший полузащитник «Спартака»

Напомним, Федун стал владельцем «Спартака» в 2004 году после покупки контрольного пакета акций. При нем команда взяла чемпионат России (2016/2017), Кубок (2005/2006) и Суперкубок России (2017).

В августе 2022 года « » выкупил 100% акций «Спартака».