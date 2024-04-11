«Федун спас «Спартак» от всех кризисов. Знаковая фигура для клуба». Ледяхов об экс-владельце красно-белых
Игорь Ледяхов назвал Леонида Федуна знаковой фигурой для «Спартака».
«Федун очень много сделал для «Спартака». Я считаю, это знаковая фигура для клуба. Он спас команду от всех кризисов.
А сейчас я даже не знаю, кто конкретно там руководит парадом. Говорят – «Лукойл». Но пока в действиях клуба очень мало логики», – рассказал бывший полузащитник «Спартака»
Напомним, Федун стал владельцем «Спартака» в 2004 году после покупки контрольного пакета акций. При нем команда взяла чемпионат России (2016/2017), Кубок (2005/2006) и Суперкубок России (2017).
В августе 2022 года «Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака».
Но нефтяные деньги компенсируют глупый менеджмент
Большинство болельщиком СПАМа это не оч умные сектанты с памятью как у рыбок и не помнят, в какую Ж Червь и Романцев загнали клуб (не только команду, а клуб в целом).
В спортивном плане его период неудачен (учитывая статус Спартака), но и не так плох. Спартак почти всё это время был конкурентноспособен в спортивном плане, имея кучу 2-х мест. Клуб вообще топово при нём функционировал в плане инфраструктуры, трансферов и т.д.
Как может быть плохо пусть глянут на Динамо М. или Зенит с ЦСКА до Газпрома и Жеки-харьковского.
И в клубе перед его приходом был полный ######.
Да, он и сам много накосячил, и некоторые из кризисов, о которых говорит Ледяхов, его вина.
Но с другой стороны: критиковать легко. А не ошибается только тот, кто ничего не делает.
В общем и целом: спасибо, Леонид Арнольдович.
Не всё было хорошо, далеко не всё так, как хотелось, но по балансу - спасибо.