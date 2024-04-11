«Федун спас «Спартак» от всех кризисов. Знаковая фигура для клуба». Ледяхов об экс-владельце красно-белых

Теги Спартак Игорь Ледяхов Леонид Федун премьер-лига Россия Лукойл Футбол

Игорь Ледяхов назвал Леонида Федуна знаковой фигурой для «Спартака».

«Федун очень много сделал для «Спартака». Я считаю, это знаковая фигура для клуба. Он спас команду от всех кризисов.

А сейчас я даже не знаю, кто конкретно там руководит парадом. Говорят – «Лукойл». Но пока в действиях клуба очень мало логики», – рассказал бывший полузащитник «Спартака»

Напомним, Федун стал владельцем «Спартака» в 2004 году после покупки контрольного пакета акций. При нем команда взяла чемпионат России (2016/2017), Кубок (2005/2006) и Суперкубок России (2017).

В августе 2022 года «Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака».

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20 комментариев
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Как бы то ни было он прав, большая заслуга Федуна в сохранении команды, создании инфраструктуры и постройке стадиона...
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спс Лёне за 20 лет смеха
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Федун действительно много сделал для Спартака, может не так профессионально, да где ж этих профи найдешь - вон сегодняшние знают только свой карман, а Федуну в награду было чемпионство Спартака - помню как он чуть не плакал от счастья...
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Парадокс. Если бы не миллиарды Федуна, он бы в своём кризисе давно утонул.

Но нефтяные деньги компенсируют глупый менеджмент
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Поэтому после ухода Федерации его даже с Днём рождения не поздравляют ...
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Так и есть.
Большинство болельщиком СПАМа это не оч умные сектанты с памятью как у рыбок и не помнят, в какую Ж Червь и Романцев загнали клуб (не только команду, а клуб в целом).
В спортивном плане его период неудачен (учитывая статус Спартака), но и не так плох. Спартак почти всё это время был конкурентноспособен в спортивном плане, имея кучу 2-х мест. Клуб вообще топово при нём функционировал в плане инфраструктуры, трансферов и т.д.
Как может быть плохо пусть глянут на Динамо М. или Зенит с ЦСКА до Газпрома и Жеки-харьковского.
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Ответ Artie Bukko
Червиченко
Червь - это последствие деятельности романцева, который и есть главный виновник развала
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Так спас что 16 лет чемпионств не видели.
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Федуну есть за что сказать спасибо. Это факт.
И в клубе перед его приходом был полный ######.
Да, он и сам много накосячил, и некоторые из кризисов, о которых говорит Ледяхов, его вина.
Но с другой стороны: критиковать легко. А не ошибается только тот, кто ничего не делает.
В общем и целом: спасибо, Леонид Арнольдович.
Не всё было хорошо, далеко не всё так, как хотелось, но по балансу - спасибо.
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Ну если бы не деньги Федуна, Спартак в своё время вполне могла бы ждать судьба Торпедо, например.
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