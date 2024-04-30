Голенков о шутке Безрукова про «денежки»: «Это прикольно. Если у нас хотят медийно развивать футбол, то почему бы нет?»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Егор Голенков Спорт-Экспресс деньги Руслан Безруков Футбол

Егор Голенков назвал прикольной шутку Руслана Безрукова про «денежки на карту».

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник «Рубина» сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Шутка Безрукова – надо ли за нее наказывать? 

– Я считаю, что это прикольно. И если у нас хотят медийно развивать футбол, то почему бы нет? Наказывать не нужно, – сказал футболист «Ростова». 

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Голенков, но не вслух: Вот дурак, зачем кричать? Нам Зенит за победы над Краснодаром и Динамо давно перевёл. 😂
+5
0
+5
В смысле "нарушение регламента"? Во всём мире можно (я же ничего не путаю?), а у нас нельзя?
+1
-1
0
Эту ситуацию до конца сезона видимо будут припоминать
0
0
0
Шутка для раздевалки вырвалась на просторы интернета
0
0
0
Комментарий удален модератором
Если честно, не понимаю всей этой шумихи. Если уж считают, что таких шуток быть не должно, то, имхо, вполне достаточно устного заявления от какого-нибудь комитетчика по этике, типа Кавазашвили, о недопустимости подобных высказываний от официальных лиц клубов и игроков. А то получается, как из пушки по воробьям. Немного несолидно :)
0
0
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Голенков, но не вслух: Вот дурак, зачем кричать? Нам Зенит за победы над Краснодаром и Динамо давно перевёл. 😂
🤣
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Эту ситуацию до конца сезона видимо будут припоминать
газпре́м обиделся прост.
+2
-2
0
Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий удален модератором
Зенит65! Это ты так представился? Что ж, будем знакомы!
0
0
0
Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий удален модератором
Ну наконец то ты понял кто ты.
0
0
0
Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий удален модератором
Зачем так резко?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий