Голенков о шутке Безрукова про «денежки»: «Это прикольно. Если у нас хотят медийно развивать футбол, то почему бы нет?»

Егор Голенков назвал прикольной шутку Руслана Безрукова про «денежки на карту».

После победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) полузащитник « » сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Шутка Безрукова – надо ли за нее наказывать?

– Я считаю, что это прикольно. И если у нас хотят медийно развивать футбол, то почему бы нет? Наказывать не нужно, – сказал футболист « ».