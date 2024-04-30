Голенков о шутке Безрукова про «денежки»: «Это прикольно. Если у нас хотят медийно развивать футбол, то почему бы нет?»
Егор Голенков назвал прикольной шутку Руслана Безрукова про «денежки на карту».
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник «Рубина» сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».
– Шутка Безрукова – надо ли за нее наказывать?
– Я считаю, что это прикольно. И если у нас хотят медийно развивать футбол, то почему бы нет? Наказывать не нужно, – сказал футболист «Ростова».