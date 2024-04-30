Итурральде о стыке Иньиго и Федерико: «Это пенальти для меня, я бы свистнул. Но сомнений больше, чем уверенности»

Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о моменте с участием Иньиго Мартинеса.

« » одержала победу над «Валенсией» (4:2) в матче 33-го тура .

На 46-й минуте матча защитник «блауграны» Иньиго Мартинес в своей штрафной площади выбил мяч из-под ног хавбека Петера Федерико, но бедром врезался в доминиканского футболиста и сбил его. Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Вскоре после этого каталонцы забили гол.

«Для меня это пенальти. Даже если он играет в мяч, он толкает противника бедром. Но это один из тех моментов, в которых больше сомнений, чем уверенности.

Я бы свистнул, но стоит понимать, что есть и другой подход – не свистеть, если было касание мяча.

Из-за того, что Мартинес недалеко выбил мяч, оставив его почти на том же месте, падение Федерико не позволило ему продолжить бег и борьбу за мяч», – сказал бывший арбитр.

Иньиго сбил хавбека «Валенсии» Федерико в штрафной «Барселоны», но сперва выбил мяч. Судья не дал пенальти