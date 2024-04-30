Итурральде о стыке Иньиго и Федерико: «Это пенальти для меня, я бы свистнул. Но сомнений больше, чем уверенности»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Иньиго Мартинес Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Петер Федерико Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался о моменте с участием Иньиго Мартинеса.

«Барселона» одержала победу над «Валенсией» (4:2) в матче 33-го тура Ла Лиги.

На 46-й минуте матча защитник «блауграны» Иньиго Мартинес в своей штрафной площади выбил мяч из-под ног хавбека Петера Федерико, но бедром врезался в доминиканского футболиста и сбил его. Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Вскоре после этого каталонцы забили гол.

«Для меня это пенальти. Даже если он играет в мяч, он толкает противника бедром. Но это один из тех моментов, в которых больше сомнений, чем уверенности.

Я бы свистнул, но стоит понимать, что есть и другой подход – не свистеть, если было касание мяча.

Из-за того, что Мартинес недалеко выбил мяч, оставив его почти на том же месте, падение Федерико не позволило ему продолжить бег и борьбу за мяч», – сказал бывший арбитр.

Иньиго сбил хавбека «Валенсии» Федерико в штрафной «Барселоны», но сперва выбил мяч. Судья не дал пенальти

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14 комментариев
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"Я бы свистнул пенальти, правда я не уверен что он был". Классика арбитрская в Испании. Свистят, а что свистят – сами понять не могут.

Я арбитр! Я так чувствую!
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"Даже если он играет в мяч, он толкает противника бедром. "

Это вроде футбол, а не баскетбол, где каждое касание кончиком мизинца свистят как фол.
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Ответ Qarasik
Ну это ли не позор? В бчк хорошо понимают, что соревноваться с Королевским клубом в плане чистого футбола - вещь нереальная, и чтобы хоть как-то приблизиться к Реалу, они покупают судеек. Ждём суд по делу Негрейры уже этим летом и пинок бчк в Сегунду с лишением всех титулов за последние 20 лет, тогда футбол будет чистым!
Ну ты сказочный конечно)) Здоровья тебе..ментального.
+7
-5
+2
Где этот Итурральде постоянно высказывается? Он блог какой-то ведет или с какой целью он после каждого матча Барсы судейство оценивает? Говорливый парень однако
+2
-1
+1
Долго еще этого клоуна будут публиковать, интересно?
Это пенальти, но сомнений больше чем уверенности)) Так ты определись, ты сомневаешься что это пенка или это 100% пенка?!

В трансляции показали шикарный повтор, там четко видно - защитник сначала играет в мяч. Точка, дело закрыто.
+5
-5
0
Ответ iegord
Где этот Итурральде постоянно высказывается? Он блог какой-то ведет или с какой целью он после каждого матча Барсы судейство оценивает? Говорливый парень однако
его никто не спрашивает, но он всем отвечает
+2
-2
0
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