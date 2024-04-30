Глава «Динамо» об успехах в матчах с «Зенитом»: «Связываем это со сверхнастроем. А то, что по составу мы не хуже, уже не раз доказали»

Глава «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об успешных играх против «Зенита».

По ходу сезона-2023/24 «Динамо» одержало 3 победы в 4 матчах с клубом из Санкт-Петербурга в Мир и Фонбет Кубке России.

«Почему « » в этом сезоне очень уверенно играет с «Зенитом»? В первую очередь связываем со сверхнастроем, ребята хотят доказать – и бьются.

А то, что мы по своему составу не хуже « », мы уже не раз доказали в этом сезоне. Но команде нужно больше стабильности», – сказал председатель совета директоров московского клуба.