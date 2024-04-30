Глава «Динамо» об успехах в матчах с «Зенитом»: «Связываем это со сверхнастроем. А то, что по составу мы не хуже, уже не раз доказали»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Дмитрий Гафин Футбол

Глава «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об успешных играх против «Зенита».

По ходу сезона-2023/24 «Динамо» одержало 3 победы в 4 матчах с клубом из Санкт-Петербурга в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. 

«Почему «Динамо» в этом сезоне очень уверенно играет с «Зенитом»? В первую очередь связываем со сверхнастроем, ребята хотят доказать – и бьются.

А то, что мы по своему составу не хуже «Зенита», мы уже не раз доказали в этом сезоне. Но команде нужно больше стабильности», – сказал председатель совета директоров московского клуба. 

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Сергей Солдатов
В следующем году два сольете, интересно, что на это он скажет!?
Они скажут: Семак, давай уходи! Сколько можно!?!
+5
-1
+4
Как насчёт вратарей и обороны?
+2
-1
+1
Да уж упущенные победы удручают сколько на этом очков потеряно.,.
+2
-2
0
Думаю что ещё не все матчи сыграны в этом сезоне. Рано лавры собирать.
+1
-1
0
11 человек в штрафной. Действительно не хуже.
+4
-4
0
В защите умеют играть и это они доказали в матче с Зенитом даже Шунин в одном моменте под тащил. А вот с заменой Смолова это конечно цирк. Есть Грулев который забивал Зенту и. Гладышев а выходит этот клоун.
0
0
0
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Как насчёт вратарей и обороны?
Кержаков такой же шунин. Средние киперы
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий