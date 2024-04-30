Левандовски сделал первый хет-трик с сентября 2022 года – в ворота «Валенсии»

Роберт Левандовски отметился хет-триком в матче с «Валенсией» (4:2).

Форвард «Барселоны» отличился на 49-й, 82-й и 93-й минутах матча 33-го тура .

В последний раз до этого дня поляк забивал трижды за одну игру 7 сентября 2022 года – в ворота «Виктории» Пльзень в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой 35-летнего Левандовского можно ознакомиться здесь.