Левандовски сделал первый хет-трик с сентября 2022 года – в ворота «Валенсии»
Роберт Левандовски отметился хет-триком в матче с «Валенсией» (4:2).
Форвард «Барселоны» отличился на 49-й, 82-й и 93-й минутах матча 33-го тура Ла Лиги.
В последний раз до этого дня поляк забивал трижды за одну игру 7 сентября 2022 года – в ворота «Виктории» Пльзень в Лиге чемпионов.
Подробно со статистикой 35-летнего Левандовского можно ознакомиться здесь.
Вратарь играет рукой за пределами штрафной - это разве по всем футбольным правилам не удаление ?)
Я знаю, что вы не ответите с большей долей вероятности, но вдруг у вас проснется совесть )
Поляк шикарен сегодня, надо не сбавлять, так можно и за Пичичи побороться