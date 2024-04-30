Левандовски сделал первый хет-трик с сентября 2022 года – в ворота «Валенсии»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски отметился хет-триком в матче с «Валенсией» (4:2).

Форвард «Барселоны» отличился на 49-й, 82-й и 93-й минутах матча 33-го тура Ла Лиги.

В последний раз до этого дня поляк забивал трижды за одну игру 7 сентября 2022 года – в ворота «Виктории» Пльзень в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой 35-летнего Левандовского можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий
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А здорово штрафной пробил, кстати. Там и голкипер, вероятно, немного заспал, но гол прямым ударом со стандарта - это всегда круто)
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Ответ фк кабинет
Для этого надо было придумать липовое удаление Мамардашвили.Очередной судейский беспредел.
А можете объяснить почему «липовое удаление» ?)
Вратарь играет рукой за пределами штрафной - это разве по всем футбольным правилам не удаление ?)

Я знаю, что вы не ответите с большей долей вероятности, но вдруг у вас проснется совесть )
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Ответ Кирилл
А можете объяснить почему «липовое удаление» ?) Вратарь играет рукой за пределами штрафной - это разве по всем футбольным правилам не удаление ?) Я знаю, что вы не ответите с большей долей вероятности, но вдруг у вас проснется совесть )
Что объяснять, он из 6й палаты пишет:))
+9
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Лёва вернул свою Мюнхенскую версию.

Поляк шикарен сегодня, надо не сбавлять, так можно и за Пичичи побороться
+9
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То что умеет Левандовский не умеет никто в нашей команде
+5
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С офсайда команде играющей в меньшинстве. Вау
Не имеет значения - большинство, меньшинство. Хет - трик в кармане - и это главное. Это не хоккей, в конце концов.
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Ответ Gregory Shuvalov
То что умеет Левандовский не умеет никто в нашей команде
Лёва молодец - в сложнейшей ситуации проявил характер👏👏👏
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Ответ Кирилл
А можете объяснить почему «липовое удаление» ?) Вратарь играет рукой за пределами штрафной - это разве по всем футбольным правилам не удаление ?) Я знаю, что вы не ответите с большей долей вероятности, но вдруг у вас проснется совесть )
Как бы флешбэк второго матча с ПСЖ - удаление перевернуло игру☝️
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Ответ Гномович!
Лучший игрок Барсы в этом матче после Бенгоэча
Ну зачем вы так, Лёва реально один из лучших и уважаемых игроков, на ряду, кстати, с Бенземой. Не уважать его это как не разбираться в футболе.
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Ответ kupezz
Ну зачем вы так, Лёва реально один из лучших и уважаемых игроков, на ряду, кстати, с Бенземой. Не уважать его это как не разбираться в футболе.
кому вы объясняете?!!
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Штрафной классно положил. Молодец, сегодня сыграл на своем уровне.
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Левандовски я конечно особо не симпатизировал, особенно когда он кричал что со сборной России не будет играть, но футболист он конечно сильный, лучший снайпер в истории Баварии и если не ошибаюсь Бундеслиги, сотня голов в ЛЧ, следовало бы ему отдать золотой мяч за 2020 год
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Ответ predMBAPPE
первый забил со штрафного после ухода Месси не считая Феррана👍🔥 разорвал просто вратарскую зону, красавчик!🔥
это называется "второй"
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Ответ Кино Музыка
Есть шанс выиграть гонку бомбардиров.
Напомните, кто лидирует? Вряд ли по-прежнему Беллингем
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Ответ Joe Barbar
кому вы объясняете?!!
Не, ну конечно троллить тоже нужно уметь, ну все таки это реально перебор 🤷
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Ответ Joe Barbar
кому вы объясняете?!!
В Баварии он такие чудеса вытворял, столько голов, я был просто счастлив когда он в Барсу перешёл.Конечно не Месси или Роналду, но хорош.👍
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