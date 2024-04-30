Анчелотти о 4:0 с «Баварией» в 2014-м: «Хорошее воспоминание, но это будет совсем другая история. Мало кто думал, что я доберусь до этой пресс-конференции, но мы с уверенностью подходим к матчу»

Карло Анчелотти вспомнил о матче с «Баварией» в 1/2 финала ЛЧ в 2014 году.

В сезоне-2013/14 « » на выезде обыграл «Баварию» со счетом 4:0 во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов (5:0 по сумме двух игр). и сделали по дублю в той игре.

– Насколько сильно тот счет 4:0 десятилетней давности мотивирует вас перед игрой?

– Очевидно, что это хорошее воспоминание. Но завтра (матч пройдет во вторник – Sports) будет совсем другая история. Мы с уверенностью подходим к первому матчу... но понимаем, что нам противостоит качественный, мастеровитый соперник, обладающий очень сильными игроками.

Мы счастливы быть здесь, потому что мало кто, даже в этом зале, думал, что я доберусь до этой пресс-конференции [на этом этапе], но вот я здесь. Отсюда уверенность в том, что мы сыграем полуфинал, который снова может вывести нас в финал чемпионов. Но не стоит забывать, что это длится 180 минут, – заявил главный тренер «Реала».