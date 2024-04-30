Анчелотти о 4:0 с «Баварией» в 2014-м: «Хорошее воспоминание, но это будет совсем другая история. Мало кто думал, что я доберусь до этой пресс-конференции, но мы с уверенностью подходим к матчу»

Теги Бавария Карло Анчелотти Криштиану Роналду бундеслига Германия Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти вспомнил о матче с «Баварией» в 1/2 финала ЛЧ в 2014 году.

В сезоне-2013/14 «Реал» на выезде обыграл «Баварию» со счетом 4:0 во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов (5:0 по сумме двух игр). Криштиану Роналду и Серхио Рамос сделали по дублю в той игре. 

– Насколько сильно тот счет 4:0 десятилетней давности мотивирует вас перед игрой?

– Очевидно, что это хорошее воспоминание. Но завтра (матч пройдет во вторник – Sports) будет совсем другая история. Мы с уверенностью подходим к первому матчу... но понимаем, что нам противостоит качественный, мастеровитый соперник, обладающий очень сильными игроками.

Мы счастливы быть здесь, потому что мало кто, даже в этом зале, думал, что я доберусь до этой пресс-конференции [на этом этапе], но вот я здесь. Отсюда уверенность в том, что мы сыграем полуфинал, который снова может вывести нас в финал Лиги чемпионов. Но не стоит забывать, что это длится 180 минут, – заявил главный тренер «Реала».

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Матч года ожидает.
+6
-1
+5
- Это было в другой жизни, вроде 10 лет прошло, а сколько событий с тех пор
+5
0
+5
Мало кто думал и мало кто верил, а Реал берет и идёт к 15 кубку. матчи с Баварией точно не станут лёгкой прогулкой, заруба будет знатной.
+5
-1
+4
Один из самых памятных матчей в моей жизни! После тяжелейшей победы в Мадриде и невероятных сейвов Икера думал, что матч в Мюнхене будет адом, но надо будет выстоять. Какое же было счастье смотреть, как «Реал» легко и непринуждённо забил 3 мяча за полчаса! Какую контратаку расчертили ВВС при 3 голе! Но завтра будет другой матч и новая история в этом противостоянии
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий