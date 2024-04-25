Крылья Советов – Краснодар: прогноз на матч 26 тура российской Премьер-лиги, 29 апреля

В 26 туре российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром». Игра состоится в понедельник, 29 апреля, начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет в Самаре, на стадионе «Самара Арена». Синоптики обещают 18 градусов тепла и солнечную погоду, а значит, фанаты смогут получить удовольствие от атмосферы игры, а футболисты покажут яркий футбол.

Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы. Подопечные Мурада Мусаева занимают второе место, и после осечки «Зенита» в матче с «Рубином», сохраняют шансы на лидерство в РПЛ. Самарцы занимают пятое место. Команда гипотетически может закончить сезон в первой тройке лидеров РПЛ.

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Рекомендованные варианты ставки на игру:

победа «Краснодара» или ничья – 1.63,

ОЗ да – 1.72.

Чтобы составить точный прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар», обратимся к статистике выступления команд в последних пяти поединках, изучим списки лучших бомбардиров и ассистентов, а также информацию о травмированных и дисквалифицированных игроках. Нам при формировании прогноза поможет история очных встреч команд, а также коэффициенты на игру от аналитического отдела букмекерской конторы «БетБум». Эти данные помогут вам сделать обдуманную ставку на матч.

«Крылья Советов»

Самарский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. Команда провела 25 матчей в чемпионате России, выиграла 11 встреч, в шести поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Крылья Советов» довольно много забивают – 43 гола, это второй результат в лиге после «Зенита» и ЦСКА. Пропустила команда 35 голов. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +8, это пятый результат в лиге.

В последних пяти матчах выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение. «Крылья Советов» забили семь голов и пропустили четыре мяча. Самарцы владеют мячом на протяжении 45% игрового времени:

25.04.24 «Факел» – «Крылья Советов» 0:1;

20.04.24 «Балтика» – «Крылья Советов» 2:1;

14.04.24 «Крылья Советов» – «Рубин» 2:0;

06.04.24 «Урал» – «Крылья Советов» 1:2;

30.03.24 «Крылья Советов» – «Зенит» 1:1.

Если говорить о результатах, то команда взяла свои очки в играх с «Уралом», «Рубином» и «Факелом», отобрала баллы у «Зенита», но при этом умудрилась проиграть «Балтике».

Лучший бомбардир команды Игоря Осинькина – Бенхамин Гарре. Аргентинец отыграл в 20 матчах своей команды во всех турнирах, забил восемь голов, четыре из которых отправил в ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки. Воспитанник «Манчестер Сити» проводит в самарском клубе второй сезон. На втором месте идет Амар Рахманович с шестью голами, двумя с пенальти, в 24 матчах. Игрок проводит второй сезон в составе «Крыльев Советов». На третьей строчке расположился Владимир Писарский – игрок имеет в своем активе четыре гола в 19 матчах. Уроженец Симферополя проводит в «Крыльях Советов» второй сезон.

Лучший ассистент команды – Роман Ежов. Россиянин в 20 матчах отдал четыре ассиста – игрок провел в самарском клубе четыре сезона. На втором месте расположился Никита Салтыков с теми же четырьмя ассистами, но в 28 играх. Игрок только первый сезон выступает в российской Премьер-лиге, на третьем месте идет Николай Рассказов с тремя результативными передачами в 27 матчах. Игрок проводит за клуб второй сезон.

В предстоящем матче команде из-за перебора желтых карточек не поможет Роман Ежов. Из-за травм не сыграют Богдан Овсянников, Бенхамин Гарре, Гленн Бейл, Денис Якуба, Владимир Хубулов.

После матча с «Краснодаром», самарцам предстоит встреча с «Оренбургом», игра с «Ахматом», поединки с «Динамо» и «Пари НН».

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«Краснодар»

«Быки» вернулись в чемпионскую гонку. Команда занимает второе место в РПЛ и имеет в своем активе 49 очков – у лидирующего «Зенита» 50 баллов. «Краснодар» провел 25 матчей в чемпионате страны, выиграл 14 встреч, в семи играх сыграл вничью и потерпел четыре поражения. «Быки» забили 41 гол и пропустили 25 мячей – разница забитых и пропущенных голов составляет +16 и это второй, после «Зенита», показатель лиги.

В последних пяти матчах подопечные Мурада Мусаева выиграли три встречи, по разу сыграли вничью и потерпели поражение. «Краснодар» забил 11 голов и пропустил восемь мячей. Команда владеет мячом на протяжении 55.2% игрового времени:

24.04.24 «Краснодар» – «Балтика» 3:2;

19.04.24 «Краснодар» – «Факел» 2:0;

13.04.24 «Краснодар» – «Зенит» 1:2;

06.04.24 «Пари НН» – «Краснодар» 3:4;

31.03.24 «Локомотив» – «Краснодар» 1:1.

Южане могут занести себе в актив напряжные победы над «Пари НН» и «Балтикой», уверенную викторию в матче с «Факелом» и ничью с «Локомотивом». Поражение от «Зенита» также нельзя назвать провалом.

Лучший бомбардир команды – Джон Кордоба. Колумбиец отличился 17 раз, один гол забил с пенальти, в 27 матчах «Краснодара». Отметим, Кордоба проводит в «Краснодаре» третий сезон. На втором месте идет Эдуард Сперцян – воспитанник «быков» наколотил 10 голов, половину из которых забил с пенальти в 28 матчах российской Премьер-лиги, на третьей строчке расположился Оланукле Олусегун с тремя голами в 27 матчах. Нигериец проводит в команде четвертый сезон.

Лидирует в списке распасовщиков команды Эдуард Сперцян. Игрок в 28 играх отдал четыре результативные передачи. На втором месте идет Джон Кордоба с тремя ассистами в 27 встречах, а на третьей строчке расположился Бачи – анголец отдал три ассиста в 29 матчах. Бачи проводит в «Краснодаре» второй сезон.

В предстоящем матче из-за дисквалификации не сыграет Оланукле Олусегун, а из-за травм «быкам» не помогут Сергей Петров и Александр Кокшаров.

После игры с «Крыльями Советов», «быков» ждут игры с «Ахматом», «Спартаком», «Сочи» и «Динамо» – все поединки пройдут в рамках чемпионата России.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»

История противостояния команд насчитывает 26 матчей, в которых восемь раз выигрывал самарский клуб, а еще в девяти играх побеждали южане. В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

05.11.23 «Краснодар» – «Крылья Советов» 2:1;

07.05.23 «Краснодар» – «Крылья Советов» 2:1;

19.04.23 (пен.) «Краснодар» – «Крылья Советов» 2:2;

03.10.22 «Крылья Советов» – «Краснодар» 0:0;

17.04.22 «Крылья Советов» – «Краснодар» 2:0.

Аналитики букмекерской конторы «БетБум» предлагают довольно высокие котировки на игру. Так, на победу самарцев дают коэффициент 3.06, ничья оценена в 3.62, а победа «Краснодара» в 2.42.

Мы поставим на двойной исход – победа «Краснодара» или ничья (1.63), возьмем дополнительно ОЗ да за 1.72.

Где смотреть матч Крылья Советов – Краснодар

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