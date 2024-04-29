Комиссия АПЛ выявила одну ошибку в работе ВАР на матче «Эвертон» – «Ноттингем». «Форест» жаловался на три неназначенных пенальти и указывал на пристрастность судьи
Выявлена одна ошибка в работе ВАР на матче «Эвертон» – «Ноттингем Форест».
Независимая комиссия Премьер-лиги по ключевым эпизодам матчей постановила, что в двух из трех моментов, на которые жаловались гости, нарушений в действиях Стюарта Эттуэлла не выявлено.
Члены комиссии единогласно проголосовали за то, что за нарушение Эшли Янга на Каллуме Хадсоне-Одои необходимо было назначить пенальти, чего не произошло. В еще двух моментах, с возможным фолом Янга на Джованни Рейне и попадании мяча Эшли в руку, вмешательства видеоассистента не требовалось.
Ранее «Ноттингем Форест» опубликовал сообщение, в котором обвинил Эттуэлла в пристрастности.
Ярость «Ноттингема» – ВАР-судья болеет за соперника по выживанию. Он не подсказал три пенальти в пользу «Форест»