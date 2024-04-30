Борис Игнатьев назвал главную проблему российского футбола: «Нет тренерской стабильности. Какой результат при такой частой смене? Сейчас бывает, что руководители команд будто с улицы»
Борис Игнатьев считает текучку тренеров проблемой российского футбола.
«У нас не стало стабильности. Семин в свое время провел в качестве тренера 622 игры, Газзаев – 480. Следующий кто идет? Семак – 200. Ну и какая тут стабильность? Какой может быть результат у команд при такой частой смене тренеров? Как выстраивать серьезную работу, когда знаешь, что тебя выгонят? Это главная проблема российского футбола.
В плане тренерского искусства люди были более мастеровитые, ими дорожили. Но и руководители раньше работали, которые понимали процессы. Сейчас же бывает, что они будто с улицы. Они же плохо знают критерии.
Даже когда тренера берешь, то надо оценивать его возможности. Много некомпетентности у руководителей, людей, формирующих команды», – считает бывший тренер сборной России.