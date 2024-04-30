Дюков об изменении лимита: «Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. Налог на легионеров? Можем вернуться к рассмотрению, но я сомневаюсь»
Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ.
– Будет ли пересмотрен лимит РПЛ?
– Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. У нас была договоренность с Минспорта [о действии лимита в течение 2 лет], посмотрим аналитику, после чего сделаем заключение и выводы.
– Налога на легионеров не будет?
– Если клубы поддержат, то, может быть, вернемся к рассмотрению вопроса. Но я сомневаюсь.
– В ФНЛ говорят о смягчении лимита, и даже о разрешении клубам Второй лиги иметь в своем составе одного иностранца. Как к этому относитесь?
– Со мной этот вопрос никто не обсуждал. Что комментировать слухи... Возможно, ФНЛ проводит опрос, чтобы понять мнения клубов. Но дальше, если лига обоснует это, и мы увидим пользу, то все возможно.
Но для нас ФНЛ, Первая и Вторая лига – те площадки, которые дают возможность развиваться игрокам, – сказал президент РФС.
Налог на легионеров-утопия.Небогатые клубы уйдут в небытие.