Дюков об изменении лимита: «Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. Налог на легионеров? Можем вернуться к рассмотрению, но я сомневаюсь»

Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

– Будет ли пересмотрен лимит ?

– Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. У нас была договоренность с Минспорта [о действии лимита в течение 2 лет], посмотрим аналитику, после чего сделаем заключение и выводы.

– Налога на легионеров не будет?

– Если клубы поддержат, то, может быть, вернемся к рассмотрению вопроса. Но я сомневаюсь.

– В ФНЛ говорят о смягчении лимита, и даже о разрешении клубам лиги иметь в своем составе одного иностранца. Как к этому относитесь?

– Со мной этот вопрос никто не обсуждал. Что комментировать слухи... Возможно, ФНЛ проводит опрос, чтобы понять мнения клубов. Но дальше, если лига обоснует это, и мы увидим пользу, то все возможно.

Но для нас ФНЛ, и Вторая лига – те площадки, которые дают возможность развиваться игрокам, – сказал президент .