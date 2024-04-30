Дюков об изменении лимита: «Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. Налог на легионеров? Можем вернуться к рассмотрению, но я сомневаюсь»

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Вторая лига Б Александр Дюков лимит на легионеров Вторая лига А Футбол

Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

– Будет ли пересмотрен лимит РПЛ?

– Все возможно. Закончится сезон, подведем итоги. У нас была договоренность с Минспорта [о действии лимита в течение 2 лет], посмотрим аналитику, после чего сделаем заключение и выводы.

– Налога на легионеров не будет?

– Если клубы поддержат, то, может быть, вернемся к рассмотрению вопроса. Но я сомневаюсь.

– В ФНЛ говорят о смягчении лимита, и даже о разрешении клубам Второй лиги иметь в своем составе одного иностранца. Как к этому относитесь?

– Со мной этот вопрос никто не обсуждал. Что комментировать слухи... Возможно, ФНЛ проводит опрос, чтобы понять мнения клубов. Но дальше, если лига обоснует это, и мы увидим пользу, то все возможно.

Но для нас ФНЛ, Первая и Вторая лига – те площадки, которые дают возможность развиваться игрокам, – сказал президент РФС.

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4 комментария
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Не удивлюсь если эти недалекие ужесточат лимит
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А по мне так сейчас оптимальный лимит,играют те кто выигрывает конкуренцию и у тренеров больше маневров.Ставить в состав бревна и восторгаться,что играет паспортист такое себе
Налог на легионеров-утопия.Небогатые клубы уйдут в небытие.
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Учитывая слабую игру бразильского клуба из родного городка этого типа, лимит уберут, 8 латиносов уже мало.
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