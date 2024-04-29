«Барселона» после ошибки тер Стегена пропустила от «Валенсии». Вратарь выскочил за пределы штрафной и пытался обыграть Дуро

Марк-Андре тер Стеген совершил результативную ошибку в матче с «Валенсией».

На 27-й минуте игры 33-го тура голкипер «Барселоны» вышел за пределы штрафной площади и попытался первым касанием подсечь мяч, чтобы не позволить добраться до него .

Мяч попал форварду в грудь, и тот, оказавшись перед пустыми воротами, сравнял счет – 1:1.

Фото: кадры трансляции beIN Sports

«Барселона» – «Валенсия». 1:2 – Пепелу реализовал пенальти, Дуро забил после ошибки тер Стегена. Онлайн-трансляция