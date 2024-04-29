«Барселона» после ошибки тер Стегена пропустила от «Валенсии». Вратарь выскочил за пределы штрафной и пытался обыграть Дуро

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Уго Дуро Футбол

Марк-Андре тер Стеген совершил результативную ошибку в матче с «Валенсией».

На 27-й минуте игры 33-го тура Ла Лиги голкипер «Барселоны» вышел за пределы штрафной площади и попытался первым касанием подсечь мяч, чтобы не позволить добраться до него Уго Дуро.

Мяч попал форварду в грудь, и тот, оказавшись перед пустыми воротами, сравнял счет – 1:1.

Фото: кадры трансляции beIN Sports

«Барселона» – «Валенсия». 1:2 – Пепелу реализовал пенальти, Дуро забил после ошибки тер Стегена. Онлайн-трансляция

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15 комментариев
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Ответ ZA.RMA
Барсе нужно явно что-то менять, желательно всё
Ну или хотя бы Примеру на Сегунду
+46
-22
+24
Барсе нужно явно что-то менять, желательно всё
+22
-6
+16
Видео - https://youtu.be/9k5lplUstqE
+9
0
+9
Ответ Moscwow
Ну или хотя бы Примеру на Сегунду
Пройти очищение, так сказать)
+15
-11
+4
Ответ Гномович!
Ничего, негрейра зарешает, красная дадут игроку Валенсии и потом камбэк....
Первая половина плана реализована
Правда, там и без судьи Валенсия справилась
+3
-1
+2
Уго весьма неплохой игрок, да звезд с неба не хватает. Но на регулярной основе забивает и Мадриду и Барселоне.
+2
-1
+1
Араухо весь апрель ЖЖЁТ🤬🤬🤬
+3
-2
+1
Забыл, что он не Нойер.
+1
0
+1
Клоунада
+1
-1
0
Дуро тут тер Стеген
+2
-2
0
Ничего, негрейра зарешает, красная дадут игроку Валенсии и потом камбэк....
+15
-15
0
Араухо из матча с ПСЖ не вынес ровным счетом ничего
+1
-1
0
тер Стеген вдохновился игрой Песьякова
0
0
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