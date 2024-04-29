«Барселона» после ошибки тер Стегена пропустила от «Валенсии». Вратарь выскочил за пределы штрафной и пытался обыграть Дуро
Марк-Андре тер Стеген совершил результативную ошибку в матче с «Валенсией».
На 27-й минуте игры 33-го тура Ла Лиги голкипер «Барселоны» вышел за пределы штрафной площади и попытался первым касанием подсечь мяч, чтобы не позволить добраться до него Уго Дуро.
Мяч попал форварду в грудь, и тот, оказавшись перед пустыми воротами, сравнял счет – 1:1.
Фото: кадры трансляции beIN Sports
«Барселона» – «Валенсия». 1:2 – Пепелу реализовал пенальти, Дуро забил после ошибки тер Стегена. Онлайн-трансляция
Правда, там и без судьи Валенсия справилась