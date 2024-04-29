Баэна о «Барселоне»: «Один из лучших клубов мира, большая мечта, любой хотел бы играть там. Отступные в моем контракте – 60 млн евро»

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига возможные трансферы Алекс Баэна Футбол

Алекс Баэна высказался о возможном переходе в «Барселону».

Об интересе каталонцев к хавбеку «Вильярреала» стало известно еще зимой. Отмечалось, что футболиста положительно оценивает Хави.

«Кому бы это не понравилось? Играть за «Барселону» – большая мечта. Это один из лучших клубов мира, любой игрок в мире хотел бы играть за «Барселону».

Но сейчас я в клубе, в котором играю всю жизнь, и я рад находиться здесь. Ни я, ни мое окружение не слышали ни о чем ином. Мы сосредоточены на том, чтобы хорошо завершить сезон.

В моем контракте есть пункт об отступных в размере 60 млн евро. Думаю, чтобы я ушел, придется заплатить эту суму», – заявил полузащитник «Вильярреала».

Отметим, что ранее сообщалось об отступных футболиста в размере 30 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 30 матчей в Ла Лиге, забив 2 гола и сделав 12 результативных передач. Подробная статистика испанца доступна здесь.

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14 комментариев
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Гниль, который «шутил» про жизнь ребенка Вальверде не нужен Барселоне
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Ответ DonaldBrashear 2.0
я бы не удивился, только игрок с истинным днк барсы может глумиться над ребенком другого игрока. Ему самое место в Барсе.
Давай ты не будешь обобщать.
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Ответ пять минут назад
Поляк жадностью моменты порет. Есть лучший вариант - нет, берет и лупит прям по вратарю
В ответке с ПСЖ он так же пожадничал и не катнул на свободного Феликса
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Агент явно не дорабатывает, раз сам игрок всеми способами намекает на переход) Да даже не намекает, а прямо говорит
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Барселона легендарный клуб с огромной историей, мечта многих играть за этот титулованый клуб.
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Торрес к концу сезона форму набрал🤣
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Ответ Слово Пацанчика
Барселона реал 6-0 7-1 9-3 5-0 6-2 4-0
14-0, 22-1, 3440-2
+1
-1
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