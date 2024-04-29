Баэна о «Барселоне»: «Один из лучших клубов мира, большая мечта, любой хотел бы играть там. Отступные в моем контракте – 60 млн евро»

Алекс Баэна высказался о возможном переходе в «Барселону».

Об интересе каталонцев к хавбеку «Вильярреала» стало известно еще зимой. Отмечалось, что футболиста положительно оценивает Хави.

«Кому бы это не понравилось? Играть за «Барселону» – большая мечта. Это один из лучших клубов мира, любой игрок в мире хотел бы играть за «Барселону».

Но сейчас я в клубе, в котором играю всю жизнь, и я рад находиться здесь. Ни я, ни мое окружение не слышали ни о чем ином. Мы сосредоточены на том, чтобы хорошо завершить сезон.

В моем контракте есть пункт об отступных в размере 60 млн евро. Думаю, чтобы я ушел, придется заплатить эту суму», – заявил полузащитник «Вильярреала».

Отметим, что ранее сообщалось об отступных футболиста в размере 30 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 30 матчей в Ла Лиге, забив 2 гола и сделав 12 результативных передач. Подробная статистика испанца доступна здесь.