Барселона – Валенсия: прогноз на матч 33 тура испанской Ла Лиги, 29 апреля

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В 33 туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» сыграет дома с «Валенсией». Игра состоится в понедельник, 29 апреля, начнется в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет в городе Сантс-Монтжуик на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса». Синоптики обещают шесть градусов тепла и ясную погоду, а значит, футболисты наверняка покажут хороший футбол.

 

Обе команды решают разные турнирные задачи – «Барселона» пытается сохранить вторую строчку, а вот «Валенсия» может «запрыгнуть» в еврокубковую зону – команде до зоны Лиги конференций не хватает одного балла, а вот до места в Лиге Европы нужно набрать уже минимум четыре очка.

Рекомендованные варианты ставки на игру:

  • победа «Барселоны» – 1.42;
  • ТБ 2.5 – 1.70;
  • ОЗ нет – 1.85.

В предстоящем матче специалисты и болельщики видят фаворитом каталонскую «Барселону». Впрочем, чтобы сделать точный прогноз на матч «Барселона» – «Валенсия», обратимся к статистике выступления команд в последних матчах, истории очного противостояния, посмотрим на списки лучших бомбардиров и ассистентов, а также изучим информацию о травмированных и дисквалифицированных футболистах. Эта информация, а также котировки от аналитического отдела букмекерской конторы «БетБум» помогут вам сделать осмысленную ставку на игру.

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«Барселона»

 

Каталонцы занимают второе место в турнирной таблице, имеет в своем активе 70 очков. «Барселона» выиграла 21 матч, в семи поединках сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Подопечные Хави наколотили 64 гола – это третий результат в лиге, пропустила команда 37 голов – уровень середняков чемпионата Испании.

В последних пяти матчах каталонцы продемонстрировали следующие результаты:

  • 21.04.24 «Реал» – «Барселона» 3:2;
  • 16.04.24 «Барселона» – ПСЖ 1:4;
  • 13.04.24 «Кадис» – «Барселона» 0:1;
  • 10.04.24 ПСЖ – «Барселона» 2:3;
  • 30.03.24 «Барселона» – «Лас-Пальмас» 1:0.

В предыдущих пяти поединках команда наколотила 19 мячей и пропустила 10 голов, в среднем по 1.9 и 1 голу за игру соответственно. «Барселона» владеет мячом на протяжении 56.3% игрового времени.

В «Барселоне» вторую молодость переживает Роберт Левандовскии. Поляк провел 43 матча во всех турнирах, наколотил 20 голов, четыре из которых забил с пенальти. На второй строчке идет Ферран Торрес с 11 голами в 37 матчах, а на третьем месте расположился Жоау Феликс с 10 голами в 39 встречах.

В списке ассистентов первую строчку занимает Илкай Гюндоган. Немец отдал 11 результативных передач в 46 матчах, на втором месте идет Рафинья с 10 ассистами в 33 играх, а третью строчку занимает Роберт Левандовски с восемью голевыми пасами в 43 играх.

Из-за травм разного характера команде в предстоящей встрече не помогут Гави, Алекс Бальде, и Френки де Йонг.

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«Валенсия»

 

Подопечные Рубена Барахи занимают восьмое место в чемпионате страны. Команда выиграла 13 матчей, в восьми играх сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Валенсия» наколотила 35 голов, но при этом пропустила 34 гола. В активе «Валенсии» 47 очков – отставание от зоны Лиги конференций составляет один балл, а от Лиги Европы – четыре балла.

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

  • 20.04.24 «Валенсия» – «Бетис» 1:2;
  • 15.04.24 «Осасуна» – «Валенсия» 0:1;
  • 04.04.24 «Гранада» – «Валенсия» 0:1;
  • 30.03.24 «Валенсия» – «Мальорка» 0:0;
  • 17.03.24 «Вильярреал» – «Валенсия» 1:0.

«Валенсия» в последних пяти матчах забила и пропустила по восемь голов – или по 0.8 гола за матч. Подопечные Рубена Барахи владеют мячом на протяжении 44% игрового времени.

Лидирует в списке лучших бомбардиров «летучих мышей» Уго Дуро – испанец провел 34 матча во всех турнирах и забил 12 голов. На второй строчке идет Пепелу с шестью голами с пенальти в 34 встречах. Третье место занимают Роман Яремчук, Хави Герра и Диего Лопес с четырьмя голами в 25, 34 и 33 играх соответственно.

Диего Лопес отдал шесть результативных передач в 33 играх – это лучший результат по ассистам. На втором месте идет Франциско Перес с четырьмя голевыми пасами в 36 играх, ну а третью строчку занимает Хосе Гайя с тремя ассистами в 25 встречах.

Муктар Диакаби и Роман Яремчук не сыграют из-за повреждений – у обоих игроков диагностирована травма колена.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Барселона» – «Валенсия»

 

Команды 228 раз встречались в своей истории. Противостояние за «Барселоной». Каталонцы выиграли 111 матчей, а «Валенсия» победила в 60 встречах. В пяти последних матчах были зафиксированы следующие результаты:

  • 16.12.23 «Валенсия» – «Барселона» 1:1;
  • 05.03.23 «Барселона» – «Валенсия» 0:1;
  • 29.10.22 «Валенсия» – «Барселона» 0:1;
  • 20.02.22 «Валенсия» – «Барселона» 1:4;
  • 17.10.21 «Барселона» – «Валенсия» 3:1.

«Барселона» в последних двух матчах пропустила аж семь голов, а забила только три мяча – команда переживает некоторый игровой кризис. К слову, после матча с «Реалом» (2:3), наставник заявил, что его команда была лучше подопечных Карло Анчелотти:

«Нашей игре сегодня соответствовала бы победа. Это был бы нормальный результат. Мы были лучше, чем Мадрид. Очень обидно. Заслужили три очка.

У нас остается цель – второе место. Оно поможет нам пройти в очень важное соревнование. Уже нужно думать об игре с «Валенсией», – заявил специалист.

В предстоящей встрече «Барселона» наверняка сделает выводы из двух кряду поражений и реабилитируется перед фанатами. К тому же, один из лидеров «Валенсии» по забитым голам – Роман Яремчук не сможет помочь своей команде. «Летучие мыши» в предыдущем туре уступили соседу по турнирной таблице – «Бетису», команда показала довольно средний футбол, уступив сопернику практически по всем ключевым статистическим показателям. Вряд ли команда сможет на что-то рассчитывать в поединке с фаворитом Ла Лиги.

Предположим, каталонцы одержат крупную победу над соперником, сохранят свои ворота в неприкосновенности. «Валенсию», вероятно, ждет «сухое» поражение.

Наши варианты ставок на поединок – в прогнозе учитываем коэффициенты букмекерской конторы «БетБум»:

  • победа «Барселоны» – 1.42;
  • ТБ 2.5 – 1.70;
  • ОЗ нет – 1.85.

Где смотреть матч Барселона – Валенсия

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Барселона – Валенсия
Дата проведения
29 апреля, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
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