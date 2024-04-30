Филимонов о тренере для «Спартака»: «Хотелось бы, чтобы был русский. Карпин или Черчесов, условно. Аленичев с опытом – тоже интересный вариант, он приглашал Карреру»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Валерий Карпин Александр Филимонов Массимо Каррера Футбол

Александр Филимонов хотел бы видеть Дмитрия Аленичева во главе «Спартака».

Московский клуб не видит Владимира Слишковича главным тренером в следующем сезоне. 

– Кто должен возглавить «Спартак»: русский или иностранец?

– Хотелось бы, чтобы был русский тренер. Условно, Карпин или Черчесов. Наверное, кто-то из них предпочтительнее.

Возможно, я хотел бы еще Аленичева в «Спартаке» увидеть. Многие знают, что именно он приглашал Карреру и потом случилось чемпионство.

Этот вариант тоже был бы интересен. Хочется посмотреть на Дмитрия Анатольевича, когда он придет с определенным опытом, чтобы увидеть, как он будет работать в «Спартаке» теперь, – сказал бывший вратарь красно-белых. 

Отметим, что все три названных Филимоновым кандидата ранее уже работали в «Спартаке». 

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17 комментариев
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Уже 5 лет никому не нужный Аленичев - очень интересный вариант, да
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Что за бред, постоянно с этими тремя...

П.с. но мысль,что нужен Алень,так как он привел Карреру,и значит сможет привести еще человека,который потом сделает Спартак чемпионом я читаю первый раз
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Ответ Не уверен!!
Что за бред, постоянно с этими тремя... П.с. но мысль,что нужен Алень,так как он привел Карреру,и значит сможет привести еще человека,который потом сделает Спартак чемпионом я читаю первый раз
Причём, говорит, надо брать русского, но вся мысль сводится к Каррере.
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Сбитые лётчики в Спартаке точно не нужны, поработали и хватит ...
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Я за Аленичева
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Юран освободился.
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Аленичев сделает чемодан, а там любой чемпионат выиграет.
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Стас предпочтительнее, по крайней мере как тренер брал титулы в Польше и Венгрии.
Валера вон с Ростовом сколько лет тренировал, ни разу даже медалей не было. Без результата.
Аленичев вообще с чемпионского сезона не тренировал.
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Я не понимаю логику КБ. у них Эмери не смог затащить даже. вот не могу не понять ухмылок в их адрес.
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Хотелось чтобы в первую очередь это был умный и сильный тренер, а национальность вообще не имеет значения
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Васю Баранова найти и тренером поставить!
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Только РУССКИЙ, не татарин, еврей или беларус, а только руССкий - добавил Филимонов
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Дайте уже Диме поработать, ироды! Быть может, он вам очередного Карреру найдёт...
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