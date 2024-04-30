Филимонов о тренере для «Спартака»: «Хотелось бы, чтобы был русский. Карпин или Черчесов, условно. Аленичев с опытом – тоже интересный вариант, он приглашал Карреру»
Александр Филимонов хотел бы видеть Дмитрия Аленичева во главе «Спартака».
Московский клуб не видит Владимира Слишковича главным тренером в следующем сезоне.
– Кто должен возглавить «Спартак»: русский или иностранец?
– Хотелось бы, чтобы был русский тренер. Условно, Карпин или Черчесов. Наверное, кто-то из них предпочтительнее.
Возможно, я хотел бы еще Аленичева в «Спартаке» увидеть. Многие знают, что именно он приглашал Карреру и потом случилось чемпионство.
Этот вариант тоже был бы интересен. Хочется посмотреть на Дмитрия Анатольевича, когда он придет с определенным опытом, чтобы увидеть, как он будет работать в «Спартаке» теперь, – сказал бывший вратарь красно-белых.
Отметим, что все три названных Филимоновым кандидата ранее уже работали в «Спартаке».
П.с. но мысль,что нужен Алень,так как он привел Карреру,и значит сможет привести еще человека,который потом сделает Спартак чемпионом я читаю первый раз
Валера вон с Ростовом сколько лет тренировал, ни разу даже медалей не было. Без результата.
Аленичев вообще с чемпионского сезона не тренировал.