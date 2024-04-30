Филимонов о тренере для «Спартака»: «Хотелось бы, чтобы был русский. Карпин или Черчесов, условно. Аленичев с опытом – тоже интересный вариант, он приглашал Карреру»

Александр Филимонов хотел бы видеть Дмитрия Аленичева во главе «Спартака».

Московский клуб не видит Владимира Слишковича главным тренером в следующем сезоне.

– Кто должен возглавить «Спартак»: русский или иностранец?

– Хотелось бы, чтобы был русский тренер. Условно, или . Наверное, кто-то из них предпочтительнее.

Возможно, я хотел бы еще в «Спартаке» увидеть. Многие знают, что именно он приглашал Карреру и потом случилось чемпионство.

Этот вариант тоже был бы интересен. Хочется посмотреть на Дмитрия Анатольевича, когда он придет с определенным опытом, чтобы увидеть, как он будет работать в «Спартаке» теперь, – сказал бывший вратарь красно-белых.

Отметим, что все три названных кандидата ранее уже работали в « ».