Голы Левандовского принесли «Барселоне» 17 очков в Ла Лиге – больше всех. Беллингем заработал 14 баллов
Роберт Левандовски принес своей команде больше очков, чем другие футболисты лиги.
Форвард «Барселоны» сделал хет-трик в матче с «Валенсией» (4:2) в 33-м туре чемпионата Испании.
Благодаря 16 голам поляка на протяжении сезона «блауграна» заработала 17 очков – больше всех в Ла Лиге.
Джуд Беллингем, отличившийся 17 раз, принес «Реалу» 14 очков. Столько же за счет 15 мячей Борхи Майораля набрал «Хетафе».
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
ЗЫ. Джуд своими голами два раза в сезоне принес победу против Барсы в своем дебюте.