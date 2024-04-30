Голы Левандовского принесли «Барселоне» 17 очков в Ла Лиге – больше всех. Беллингем заработал 14 баллов

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Хетафе Ла Лига Роберт Левандовски Борха Майораль Джуд Беллингем Футбол

Роберт Левандовски принес своей команде больше очков, чем другие футболисты лиги.

Форвард «Барселоны» сделал хет-трик в матче с «Валенсией» (4:2) в 33-м туре чемпионата Испании.

Благодаря 16 голам поляка на протяжении сезона «блауграна» заработала 17 очков – больше всех в Ла Лиге.

Джуд Беллингем, отличившийся 17 раз, принес «Реалу» 14 очков. Столько же за счет 15 мячей Борхи Майораля набрал «Хетафе».

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев
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И это при том, что сезон у поляка сплошная боль.
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Ответ meringue
как так-то Беллингем забил больше Левандовски будучи игроком центра поля?
А Роберт отдал больше ассистов будучи центр нападающим
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Кажется , что сезон провальный, но смотришь на его статистику и понимаешь , что это и есть признание силы футболиста, не будь это Лева, а кто нибудь другой , сказали бы какой молодец , неплохая стата
+7
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+6
Пока Левандовски забивал, Джуд помимо забивания голов ещё осваивал искусство "падать и возмущённо просить штрафной". Так что сравнение некорректно.
+11
-7
+4
Ответ OldRedWhite
Завтра его будет не хватать Баварии ))
у Баварии лучшая его замена есть.
+5
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+3
Ответ serginn
Пока Левандовски забивал, Джуд помимо забивания голов ещё осваивал искусство "падать и возмущённо просить штрафной". Так что сравнение некорректно.
как так-то Беллингем забил больше Левандовски будучи игроком центра поля?
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Ответ Александр Северный
Комментарий удален пользователем
А по твоему, должна претендовать польская палка??? Интересно🧐
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Какие же это бесполезные очки в плане командных наград.
ЗЫ. Джуд своими голами два раза в сезоне принес победу против Барсы в своем дебюте.
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Любого бруска из Реала с такими показателями впихнули бы в топ5 ЗМ, но Роберта нет в первой двадцатке
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Белли 20. В чем смысл утверждения того, что будет через 16 лет ?
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Ответ meringue
И это при том, что сезон у поляка сплошная боль.
И это при том что Мадрид на 11 очков впереди. Более того в личных встречах именно голы Беллингема были решающеми и благодаря им «Реал» дважды победил «Барселону»в чемпионате. А где был Левандовски в этих очень важных матчах?
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Ответ OldRedWhite
100 % ! А представьте , если бы вдвоем ? )
думаю ничего хорошего не вышло бы.
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Ответ Роман
Наблюдал как Беллингем забивает победный гол.
причем дважды).
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Ответ madaev
Беллингема который вообще цп, сравнивают уже с одним из лучших форвардов десятилетия
Леве 36 лет, он дает максимум, который может давать центрфорвард в таком возрасте. Беллингему 21, в самом расцвете сил. Их вообще сравнивать по статистике неправильно. Сможет ли тот же Беллингем забить в 36 лет 15 голов? Да врятли.
+3
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0
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