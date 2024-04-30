Голы Левандовского принесли «Барселоне» 17 очков в Ла Лиге – больше всех. Беллингем заработал 14 баллов

Роберт Левандовски принес своей команде больше очков, чем другие футболисты лиги.

Форвард «Барселоны» сделал хет-трик в матче с «Валенсией» (4:2) в 33-м туре чемпионата .

Благодаря 16 голам поляка на протяжении сезона «блауграна» заработала 17 очков – больше всех в Ла Лиге.

, отличившийся 17 раз, принес « » 14 очков. Столько же за счет 15 мячей набрал « ».

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.