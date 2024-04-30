Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» примет «Реал», «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в среду
«Бавария» примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
В среду «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «ПСЖ».
1/2 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 30 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 1 мая, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Они ведь даже туда не могут попасть без судейской помощи как вчера)
Реал за один сезон выиграл 4 матча у Барселоны… то есть Реал можно сказать деклассировал, растоптал, разжевал, выплюнул Барсу в этом сезоне… но матч с Баварией будет гораздо сложнее.
Бавария сейчас и как команда лучше Барсы
И тренер лучше у немцев
Да и стадион лучше.
Сейчас немцы на несколько голов выше Барселоны, поэтому Реалу надо играть уже серьезно)
Кстати, а когда Лига Европы? Хочу матчи Барсы посмотреть тоже, еврокубковые)
Кстати, вчера свисток выиграл у Валенсии)
Свисток забил с офсайда
Потом удалили вратаря Валенсии
Не дали пенальти в ворота свистка
Так, что не торопись с выводами)
Кстати, Барселоне ЛЕ больше подходит. По статусу 😁
За прошедшие 10 лет Карло успел Наполи с Эвертоном потренировать, вкусить другой жизни и вернуться в топ.
По матчу - я, как болельщик Реала, опасаюсь Тухеля. Он очень хорош в матчах против Реала - 3 победы, 4 ничьих и 1 поражение. Причем, он вынес Реал будучи тренером ПСЖ, а я не припомню, чтоб ПСЖ выносил Реал, кроме того случая. Дважды сыграл вничью находясь во главе Дортмунда, а тот Дортмунд все-таки послабее Реала был. Выбил Реал Зидана в полуфинале с Челси - Реал и там, вроде, бОльшим фаворитом был. И, напоследок, едва не сотворил сенсацию, почти камбекнув в ответке в 22-м - спасибо тривеле Модрича и джокерству Родриго.
Я к тому, что игра будет наисложнейшей для Мадрида. Настраиваться надо так же, как на Сити. А у меня ощущение, что Реал считает Баварию послабее Сити. Да, так и есть, но от этого она не становится менее опасной, даже наоборот.
Смешанные чувства в преддверие поединка, посмотрим, как будет.