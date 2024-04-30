Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» примет «Реал», «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в среду

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

«Бавария» примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В среду «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «ПСЖ». 

Лига чемпионов

1/2 финала

Первые матчи

Бавария Германия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
30 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Боруссия Д Германия – ПСЖ Франция
Дата проведения
1 мая, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

35 комментариев
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Не Сочи с Факелом, но тоже хорошо!
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Понятно что в составе обеих команд не осталось ни одного игрока, который принимал участие в играх в нулевые. А вот полуфинал 2012 прекрасно помнят сразу три участника сегодняшней битвы. Все они двенадцать лет назад играли за Баварию, но если Мануэль Нойер и Томас Мюллер продолжают радовать фанатов Мюнхена, то Тони Кроос вот уже без малого десять лет утверждается в статусе легенды Реала. Честно, я ещё в 2014 считал тот трансфер Тони да ещё и за такую смешную сумму гениальной сделкой от Переса, но Кроос с каждым годом всё сильнее подтверждает её гениальность. Удивительно, но в случае титула а этом году Кроос, равно как и Лука Модрич и Дани Карвахаль могут выиграть Лигу чемпионов шестой раз, обогнав Криштиану Роналду и футбольный клуб Барселона) Противостояние будет эпичным и поэтому всем желаю прекрасного футбола!
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Ответ Дядя ТУРА
Им эта лига чемпионов нафиг не нужна. Второсортный турнир. Сейчас подготовка к Кубку Гамплера
Суперкубок Испании - это трофей номер один для них сейчас.

Они ведь даже туда не могут попасть без судейской помощи как вчера)
+5
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+3
на стороне Баварии,конечно. Победитель Реал в лч уже как то не интересно. Любой другой, только не Реал. Хотя Анчелотти и Модрич очень нравятся.
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Удачи Реалу. Достойный соперник у них, но в финал надо выходить
+7
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Вот и наступает кульминация нынешней ЛЧ. Особенно для Мбаппе и Кейна. Сыграют ли они в финале друг против друга, или хотя-бы один из них?!? Пусть полуфиналы - завершатся эпично!
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Вперёд Реал только победа
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Представьте как мир очистится, если в финале будет дер-класикер
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Ответ Эрнандес Эрнандес
В Каталонии будет пожар 😆
пофиг вообще главное чтобы не катарский мешок победил
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Ну что, порассуждаем, товарищи? Европейская классика вернулась! Вы просто вдумайтесь, этого матча мы ждали всего шесть лет, вроде бы и недолго, но это всё равно самый большой перерыв между встречами Реала и Баварии в двадцать первом веке! А если учитывать нынешний формат ЛЧ, с одним групповым этапом и четырьмя раундами плей-офф, то это уже будет их седьмое противостояние. Любопытно, что они сыграли как в первом розыгрыше такого формата в сезоне 2003-2004, так и сыграют в заключительном. Пока что из шести прошлых встреч 4 остались за Мадридом, 2 за Мюнхеном. При этом, только в 2014 было явное преимущество одной команды, (во всяком случае по счёту), а во всех остальных всё решалось на самом флажке. Показательно что Бавария проходила либо по правилу выездных голов как в 2007, либо в серии пенальти как 2012. Реал же в 2004, 2014, 2017 и 2018 побеждал в основное время.
Бавария не Барселона. Реалу придется играть уже во всю силу с немцами.
Реал за один сезон выиграл 4 матча у Барселоны… то есть Реал можно сказать деклассировал, растоптал, разжевал, выплюнул Барсу в этом сезоне… но матч с Баварией будет гораздо сложнее.

Бавария сейчас и как команда лучше Барсы
И тренер лучше у немцев
Да и стадион лучше.

Сейчас немцы на несколько голов выше Барселоны, поэтому Реалу надо играть уже серьезно)

Кстати, а когда Лига Европы? Хочу матчи Барсы посмотреть тоже, еврокубковые)
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Ответ Александр Северный
Очень хотелось бы чтобы Бавария выбила испано свистково - фартовый автобус.
Барселона уже не в ЛЧ)

Кстати, вчера свисток выиграл у Валенсии)

Свисток забил с офсайда
Потом удалили вратаря Валенсии
Не дали пенальти в ворота свистка
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+1
Ответ Sergio Es
Мечта: Бавария - Боруссия. Факт: Реал - ПСЖ
Мечта Зенит-Спартак)
+1
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0
Ответ Футбол, хоккей итд
Вот и наступает кульминация нынешней ЛЧ. Особенно для Мбаппе и Кейна. Сыграют ли они в финале друг против друга, или хотя-бы один из них?!? Пусть полуфиналы - завершатся эпично!
Так скоро Копа, да и МЛС еще в самом разгаре.
Так, что не торопись с выводами)
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-3
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
А с кем играет Барселона? 😁
В сегунде
+1
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0
Ответ Дядя ТУРА
Им эта лига чемпионов нафиг не нужна. Второсортный турнир. Сейчас подготовка к Кубку Гамплера
Это ЛЧ Барселона не нужна… ибо не выбрасывала бы за борт уже 10 лет подряд)

Кстати, Барселоне ЛЕ больше подходит. По статусу 😁
+1
-1
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
А с кем играет Барселона? 😁
Им эта лига чемпионов нафиг не нужна. Второсортный турнир. Сейчас подготовка к Кубку Гамплера
+4
-4
0
Ответ Айвaр Абдулин
Ждём Реал и Боруссию в финале)
Баварию и Боруссию
+9
-9
0
Напишу здесь тоже.

За прошедшие 10 лет Карло успел Наполи с Эвертоном потренировать, вкусить другой жизни и вернуться в топ.

По матчу - я, как болельщик Реала, опасаюсь Тухеля. Он очень хорош в матчах против Реала - 3 победы, 4 ничьих и 1 поражение. Причем, он вынес Реал будучи тренером ПСЖ, а я не припомню, чтоб ПСЖ выносил Реал, кроме того случая. Дважды сыграл вничью находясь во главе Дортмунда, а тот Дортмунд все-таки послабее Реала был. Выбил Реал Зидана в полуфинале с Челси - Реал и там, вроде, бОльшим фаворитом был. И, напоследок, едва не сотворил сенсацию, почти камбекнув в ответке в 22-м - спасибо тривеле Модрича и джокерству Родриго.

Я к тому, что игра будет наисложнейшей для Мадрида. Настраиваться надо так же, как на Сити. А у меня ощущение, что Реал считает Баварию послабее Сити. Да, так и есть, но от этого она не становится менее опасной, даже наоборот.

Смешанные чувства в преддверие поединка, посмотрим, как будет.
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А Сити - Барса когда играют?
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Сложный выбор для глоров бчк за кого болеть.Исторические хозяева играют
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