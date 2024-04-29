Карпин о 2:1 с «Оренбургом»: «Не первая игра, когда «Ростов» пропускает дурацкие голы, начинает напрягать. В перерыве думал, как вообще можно проигрывать, глядя на игру в 1-м тайме»

Валерий Карпин недоволен пропущенным в матче с «Оренбургом» голом.

- Что почувствовали, когда забил в концовке?

– Почувствовал то, что и было на табло до этого, какой‑то сюрреализм был. У «Ростова» было все: и игра, и моменты, но счет на табло этого не отображал. Когда забил Комличенко, подумал, что свершилось.

- А когда « » открыл счет, что чувствовали?

– Были точно такие же эмоции. Думал в перерыве, как это вообще возможно, глядя на игру в первом тайме. Как вообще можно было проигрывать 0:1?

- Почему команде долго не удавалось забить?

– Просто не забивали. Было бы плохо, если бы моментов не было, но они были. Когда‑нибудь должны были забить. Бывали игры, что в принципе не залетает ничего. Слава богу, создавали моменты – и в конце концов залетело.

- Если вспомнить пропущенный гол, какая ошибка в этом моменте была ключевой? Можно ли все свести к ошибке Сако, который выключился на фланге?

– Нет, там ошибка началась еще с . Ему не нужно было загонять Сако на фланг. Умар начал обыгрывать соперника у нашей штрафной, это тоже непозволительно.

Не первая уже игра, когда пропускаем такие дурацкие голы. Это уже начинает напрягать, это уже ненормально.

- Вы произвели две замены в перерыве. Вместо Ланговича и Комарова вышли и . Что ожидали от этих изменений?

– У Ланговича была желтая карточка, бороться с Мансильей не так просто, поэтому его приберегли. Тем более через два дня у «Ростова» матч в Кубке России. То же самое можно сказать и про Комарова, которого также готовим к кубковой игре.

- Роналдо забил четвертый мяч в восьми играх. Он близок к оптимальным кондициям?

– Думаю, что близок, но хотелось бы, чтобы он был еще мощнее, – сказал главный тренер «Ростова» после победы со счетом 2:1.