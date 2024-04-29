Карпин о 2:1 с «Оренбургом»: «Не первая игра, когда «Ростов» пропускает дурацкие голы, начинает напрягать. В перерыве думал, как вообще можно проигрывать, глядя на игру в 1-м тайме»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Оренбург Евгений Чернов Николай Комличенко Брайан Мансилья Матч ТВ Даниил Уткин Никита Медведев Иван Комаров Андрей Лангович Умар Сако Роналдо дос Сантос Футбол

Валерий Карпин недоволен пропущенным в матче с «Оренбургом» голом.

- Что почувствовали, когда Комличенко забил в концовке?

– Почувствовал то, что и было на табло до этого, какой‑то сюрреализм был. У «Ростова» было все: и игра, и моменты, но счет на табло этого не отображал. Когда забил Комличенко, подумал, что свершилось.

- А когда «Оренбург» открыл счет, что чувствовали?

– Были точно такие же эмоции. Думал в перерыве, как это вообще возможно, глядя на игру в первом тайме. Как вообще можно было проигрывать 0:1?

- Почему команде долго не удавалось забить?

– Просто не забивали. Было бы плохо, если бы моментов не было, но они были. Когда‑нибудь должны были забить. Бывали игры, что в принципе не залетает ничего. Слава богу, создавали моменты – и в конце концов залетело.

- Если вспомнить пропущенный гол, какая ошибка в этом моменте была ключевой? Можно ли все свести к ошибке Сако, который выключился на фланге?

– Нет, там ошибка началась еще с Никиты Медведева. Ему не нужно было загонять Сако на фланг. Умар начал обыгрывать соперника у нашей штрафной, это тоже непозволительно.

Не первая уже игра, когда пропускаем такие дурацкие голы. Это уже начинает напрягать, это уже ненормально.

- Вы произвели две замены в перерыве. Вместо Ланговича и Комарова вышли Чернов и Уткин. Что ожидали от этих изменений?

– У Ланговича была желтая карточка, бороться с Мансильей не так просто, поэтому его приберегли. Тем более через два дня у «Ростова» матч в Кубке России. То же самое можно сказать и про Комарова, которого также готовим к кубковой игре.

- Роналдо забил четвертый мяч в восьми играх. Он близок к оптимальным кондициям?

– Думаю, что близок, но хотелось бы, чтобы он был еще мощнее, – сказал главный тренер «Ростова» после победы со счетом 2:1.

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9 комментариев
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Я был на стадионе и в конце было то, чего давно не было на «Ростов Арене», спасибо за эмоции 🔥
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По игре должны были 4 минимум забивать. Главное, не смотря на то что мяч не шел в ворота, руки не опустили и дожали. А с вратарями в межсезонье надо срочно что-то делать. Это ужас.
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Все понравилось и игра и результат.
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Спрашивать походу надо с Кафанова, которого все почему-то считают супертренером вратарей, а натренировал он по факту одного Рыжикова который пришёл к нему уже в зрелом возрасте. Песьяков как пожарил в Спартаке больше 10 лет назад так и пожарит, Медведев играя раз в год понятное дело не в тонусе.
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Ростову не хватает глубины состава. Травмировались Мохеби, Миронов и Эль-Аскалани, и все, усилить игру некем. Думал, что никогда такого не скажу, но, может даже стоило подписать Глушакова... На сборах смотрелся неплохо и в концовках был бы полезен.
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https://t.me/fcrostov_official/19284
После матча в раздевалке Карпин кое что сказал.
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Ответ DedSkyWalker
По игре должны были 4 минимум забивать. Главное, не смотря на то что мяч не шел в ворота, руки не опустили и дожали. А с вратарями в межсезонье надо срочно что-то делать. Это ужас.
Надо. Агкацев нам отказал. Кого порекомендуешь?
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Про Глушакова полный бред.
я ж специально оговорился, что думал, что никогда такого не скажу. Но с тем, что в центре поля нужно усиление, спорить не будем?
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