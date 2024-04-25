Рубин – Урал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 29 апреля

Теги Рубин премьер-лига Россия Урал Футбол

В понедельник, 29 апреля, сыграют Рубин и Урал в 26 туре РПЛ 2023/2024.

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Во сколько играют Рубин – Урал

  • Начало матча запланировано на 15:15 по московскому времени.

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Прогноз на матч Рубин – Урал

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