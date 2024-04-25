Рубин – Урал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 29 апреля
В понедельник, 29 апреля, сыграют Рубин и Урал в 26 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рубин – Урал
- Начало матча запланировано на 15:15 по московскому времени.
Последние матчи Рубин
- Зенит – Рубин : 0 – 2
- Рубин – Локомотив : 1 – 1
- Крылья Советов – Рубин : 2 – 0
- Оренбург – Рубин : 3 – 0
- Рубин – Ахмат : 2 – 1
Последние матчи Урал
- Урал – Ростов : 0 – 1
- Сочи – Урал : 2 – 2
- Урал – Ростов : 1 – 3
- Урал – Динамо : 2 – 1
- Урал – Крылья Советов : 1 – 2
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