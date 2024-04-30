«Зенит» остался 1-м в РПЛ, триллер «Барсы» с хет-триком Левандовского, в АПЛ хотят потолок затрат, победы Медведева и Андреевой, «Тампа» вылетела, «Спартак» не оставит Слишковича и другие новости

1. «Краснодар» упустил шанс выйти на 1-е место в Мир РПЛ, сыграв 0:0 с «Крыльями». Гол Сергея Волкова отменили, а потом защитника удалили на 64-й минуте.

Гол Николая Комличенко на 96-й принес «Ростову» волевую победу над «Оренбургом» (2:1), «Рубин» упустил победу над «Уралом» (1:1) на 86-й, а «Сочи» и «Факел» сыграли 0:0.

2. В Ла Лиге «Барселона» вырвала победу у «Валенсии» – 4:2! Роберт Левандовски сделал хет-трик, Марк-Андре тер Стеген привез гол, а голкипера валенсийцев Георгия Мамардашвили удалили за игру рукой.

«Реал» опережает «Барсу» на 11 очков за 5 туров до конца чемпионата – мадридцам хватит 4 баллов для титула.

3. «Спартак» не видит Владимира Слишковича главным тренером, хотя босниец может остаться в штабе. Паскаля Янсена в клубе тоже не будет.

4. Клубы АПЛ проголосовали за создание модели потолка затрат. Против были «МЮ», «Ман Сити» и «Вилла», «Челси» воздержался.

5. НХЛ. «Тампа» во 2-м сезоне вылетела из плей-офф уже в первом раунде – серия с «Флоридой» завершилась со счетом 1-4 (1:6 в пятом матче). Кучеров завершил плей-офф с 0+7 в 5 играх (151 очко за сезон в целом – рекорд среди россиян).

6. Российский теннисист Даниил Медведев победил Себастьяна Корду в третьем круге в Мадриде, а Карен Хачанов прошел Флавио Коболли.

Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде, в день 17-летия победив Жасмин Паолини, а Дарья Касаткина уступила Юлии Путинцевой.

7. «Ливерпуль» и «Фейеноорд» подписали документы по Арне Слоту. О назначении тренера «красные» объявят на этой неделе.

8. Сергей Бобровский, Тэтчер Демко и Коннор Хеллибак – финалисты «Везина Трофи», этот приз вручается лучшему вратарю сезона НХЛ.

9. НБА. «Оклахома» выбила «Новый Орлеан» (4-0 в серии), «Бостон» обыграл «Майами» (3-1).

10. Казанское «Динамо» выиграло женский чемпионат России по волейболу, победив «Локомотив» в пятом матче финала.

11. Форвард Никита Гребенкин перешел в «Торонто» из «Металлурга» – игрока выбрали в 5-м раунде драфта.

12. У экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну умер полуторагодовалый сын.

13. Дэйв Хэкстол отправлен в отставку с поста тренера «Сиэтла» – клуб впервые уволил тренера.

Цитаты дня.

Защитник «Локо» Ньямси: «На улицах Москвы чище, чем в Париже. Жизнь здесь дешевле»

Роман Ротенберг: «В интернете шутят – круглосуточно смотрю видео. Правда. Юрзинов помогает – смотрит все игры. Мы должны учиться, иначе все превращается в болото»

Хавбек «Вильярреала» Баэна о конфликте с Вальверде из «Реала»: «Мы знаем, что это за клуб и кто там главный. Но эта тема уже забыта»

Мусаев о матче с «Крыльями»: «Недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, была игра рукой, но там ее не было. В чем проблема, не понимаю»

Барколя о Роналду: «Всегда поражал его менталитет. Хочется работать, как он, и верить, что благодаря этому можно добиться всего»

Анчелотти о тренерах: «Есть два типа – те, кто ничего не делает, и те, кто наносит много вреда. Я стараюсь быть первым. Игра принадлежит футболистам»

Рашевский о «России 25»: «Казахстан и Беларусь не уступают Канаде или Финляндии в некоторых моментах. Будем отталкиваться от системы»