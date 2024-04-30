Вальверде о «Баварии»: «Мы уважаем их так же, как «Ман Сити», они всегда идут до конца. Мы боремся за выход в финал, хотим завоевать титул»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Завтра команды встретятся в первом полуфинальном матче, который пройдет в Мюнхене.

«В этом соревновании нет легких матчей. Все команды заслуживают уважения, особенно «Бавария». Они, как и «Реал Мадрид», всегда идут до конца. Мы уважаем их так же, как и «Манчестер Сити».

Мы хотим завоевать этот титул и должны показывать отличную игру с имеющимися у нас качествами. Нужно, чтобы вся команда чувствовала себя уверенно. Мы хотим выйти в финал и боремся именно за это», – отметил полузащитник «Реала» на предматчевой пресс-конференции.

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3 комментария
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В этом турнире нельзя недооценивать соперника, что впринцыпе и Анчелотти и команда знают лучше меня. Холодная голова и стальные яйца, Феде, и вы будете в финале.
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Ответ meringue
В этом турнире нельзя недооценивать соперника, что впринцыпе и Анчелотти и команда знают лучше меня. Холодная голова и стальные яйца, Феде, и вы будете в финале.
Да, а ещё вода - мокрая, лёд - холодный
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Ответ Grime Font
Да, а ещё вода - мокрая, лёд - холодный
а ещё Grime пытается быть остроумным.
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