Рой Кин о чемпионской гонке в АПЛ: «Проблема «Арсенала» в том, что им противостоит «Ман Сити» – одна из лучших команд в истории»

Рой Кин считает, что главная проблема «Арсенала» в гонке за титулом – это «Сити».

Команда Пепа Гвардиолы набрала 79 очков в 34 матчах и занимает текущее 2-е место в таблице, лидируя по потерянным очкам.

У « » 80 очков в 35 играх, у « » – 75 в 35.

«Проблема «Арсенала» в том, что им противостоит одна из лучших команд в истории. Да, «Арсенал» прогрессирует, и если выиграет оставшиеся 3 матча, то улучшит прошлогодний результат по набранным очкам.

Но проблема – это « ». И для них, и для «Ливерпуля» в течение нескольких последних лет. «Сити» – одна из величайших команд, и это вызов для всех, кто хочет побороться с ними», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».