Рой Кин о чемпионской гонке в АПЛ: «Проблема «Арсенала» в том, что им противостоит «Ман Сити» – одна из лучших команд в истории»
Рой Кин считает, что главная проблема «Арсенала» в гонке за титулом – это «Сити».
Команда Пепа Гвардиолы набрала 79 очков в 34 матчах АПЛ и занимает текущее 2-е место в таблице, лидируя по потерянным очкам.
У «Арсенала» 80 очков в 35 играх, у «Ливерпуля» – 75 в 35.
«Проблема «Арсенала» в том, что им противостоит одна из лучших команд в истории. Да, «Арсенал» прогрессирует, и если выиграет оставшиеся 3 матча, то улучшит прошлогодний результат по набранным очкам.
Но проблема – это «Ман Сити». И для них, и для «Ливерпуля» в течение нескольких последних лет. «Сити» – одна из величайших команд, и это вызов для всех, кто хочет побороться с ними», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Хочется, чтобы Арсенал - чемпион, но с таким сити действительно тяжело ждать осечки
Хочу, чтобы все решилось в последнем туре!)