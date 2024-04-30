Рой Кин о чемпионской гонке в АПЛ: «Проблема «Арсенала» в том, что им противостоит «Ман Сити» – одна из лучших команд в истории»

Теги Ливерпуль Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Рой Кин считает, что главная проблема «Арсенала» в гонке за титулом – это «Сити».

Команда Пепа Гвардиолы набрала 79 очков в 34 матчах АПЛ и занимает текущее 2-е место в таблице, лидируя по потерянным очкам. 

У «Арсенала» 80 очков в 35 играх, у «Ливерпуля» – 75 в 35. 

«Проблема «Арсенала» в том, что им противостоит одна из лучших команд в истории. Да, «Арсенал» прогрессирует, и если выиграет оставшиеся 3 матча, то улучшит прошлогодний результат по набранным очкам. 

Но проблема – это «Ман Сити». И для них, и для «Ливерпуля» в течение нескольких последних лет. «Сити» – одна из величайших команд, и это вызов для всех, кто хочет побороться с ними», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед». 

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3 комментария
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Вообще сам факт того, что Арсенал до последних туров на 1 месте практически уже - круто!
Хочется, чтобы Арсенал - чемпион, но с таким сити действительно тяжело ждать осечки

Хочу, чтобы все решилось в последнем туре!)
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Абсолютно в точку. Если смотреть глубже, то у проблемы другое имя - Хосеп Гвардиола. Этот мужик собирает команды, которые танком прут по всем своим конкурентам. Думаю, в Англии у 19 команд будет праздник, когда Пеп уйдёт.
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Всего одну ничью за 4 матча. Сити, неужели так сложно?!
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