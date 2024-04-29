«Не верю, что Глушаков сливал Карреру. Денис – простецкий пацан с Миллерово, настоящий. В команде не чувствовалось ничего такого». Тигиев о «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Георгий Тигиев Winline Медиалига Деньги Рокетов Футбол

Георгий Тигиев высказался о влиянии Дениса Глушакова на ситуацию в «Спартаке».

– Ответь на вопрос, которым уже много лет задаются болельщики «Спартака»: Глушаков сливал Карреру в постчемпионском сезоне или нет?

– Если честно, про этот разгон я впервые услышал от журналистов. В команде не чувствовалось ничего такого.

Я не верю, что Глушаков сливал Карреру. Денис – простецкий пацан с Миллерово, настоящий. Я его знаю таким. После замены в матче «Химок» он поехал играть за «Реалити» в Медиалиге – просто потому, что обещал людям. Это о многом говорит, – сказал экс-защитник «Спартака».

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7 комментариев
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Ага, а недавно Глушаков заявил, что это против него заговор, потому что он оказался никому не нужным в полном расцвете сил.
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Мы же все слышали его голосовые где он признавался что сливает Карреру.Забыли?
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И жене не угрожал, ок ок
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Вот буквально только что написал и об этом в том числе)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/epicenter/3237671.html
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Ответ Spartakus1984
Мы же все слышали его голосовые где он признавался что сливает Карреру.Забыли?
Там нет ни слова о том что он сливает или настраивает кого-то против.
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