«Не верю, что Глушаков сливал Карреру. Денис – простецкий пацан с Миллерово, настоящий. В команде не чувствовалось ничего такого». Тигиев о «Спартаке»

Георгий Тигиев высказался о влиянии Дениса Глушакова на ситуацию в «Спартаке».

– Ответь на вопрос, которым уже много лет задаются болельщики «Спартака»: сливал в постчемпионском сезоне или нет?

– Если честно, про этот разгон я впервые услышал от журналистов. В команде не чувствовалось ничего такого.

Я не верю, что Глушаков сливал Карреру. Денис – простецкий пацан с Миллерово, настоящий. Я его знаю таким. После замены в матче «Химок» он поехал играть за «Реалити» в Медиалиге – просто потому, что обещал людям. Это о многом говорит, – сказал экс-защитник « ».