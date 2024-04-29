«Не верю, что Глушаков сливал Карреру. Денис – простецкий пацан с Миллерово, настоящий. В команде не чувствовалось ничего такого». Тигиев о «Спартаке»
Георгий Тигиев высказался о влиянии Дениса Глушакова на ситуацию в «Спартаке».
– Ответь на вопрос, которым уже много лет задаются болельщики «Спартака»: Глушаков сливал Карреру в постчемпионском сезоне или нет?
– Если честно, про этот разгон я впервые услышал от журналистов. В команде не чувствовалось ничего такого.
Я не верю, что Глушаков сливал Карреру. Денис – простецкий пацан с Миллерово, настоящий. Я его знаю таким. После замены в матче «Химок» он поехал играть за «Реалити» в Медиалиге – просто потому, что обещал людям. Это о многом говорит, – сказал экс-защитник «Спартака».
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/epicenter/3237671.html