Лас-Пальмас — Жирона: прогноз на матч 29 апреля 2024, Ла Лига

29 апреля 2024 года в испанском городе Лас-Пальмас состоится матч 33 тура Чемпионата Испании между командами «Лас-Пальмас» и «Жирона». Матч пройдет на стадионе «Гран Канария». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Жироне» в споре за серебро чемпионата важно не терять очки в каждом из оставшихся туров, чтобы был шанс обогнать каталонцев. «Лас-Пальмас» испытывает игровой кризис и в последних матчах выглядит плохо, что на руку его оппоненту. Получится ли у «Жироны» без проблем обыграть клуб из Лас-Пальмаса, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П2, ОЗ (да).

Лас-Пальмас

В текущем сезоне Примеры «Лас-Пальмас» неплохо себя показывает, но вот только на финише чемпионата начал сильно сдавать обороты. Если бы команда набирала стабильно очки в последних встречах, то могла и вовсе побороться за ТОП-7. А сейчас 11 баллов разрыва от седьмого «Бетиса» и 13 место в таблице Ла Лиги. В середине таблицы плотность огромная, что до 10 «Хетафе» всего 3 очка отставания. Всего же в 32 турах чемпионата клубу из Лас-Пальмаса удалось набрать 37 баллов, за счет 10 побед и 7 ничейных исходов.

«Лас-Пальмас» не блещет результативностью в этом сезоне и поразил ворота оппонентов лишь 30 раз, что в среднем меньше 1 гола за матч чемпионата. И это лишь 16 показатель среди всех команд Ла Лиги. А лучший голеадор команды Родригес забил лишь 6 мячей.

По пропущенным голам все гораздо лучше и у них 10 результат в чемпионате при 39 пропущенных мячах.

В последних 3 сыгранных матчах Ла Лиги не удалось набрать ни единого балла.

Сначала был проигрыш в гостях «Барселоне» (0:1). Уже на 24 минуте матча клуб из Лас-Пальмаса остался в меньшинстве после удаления Альваро Валлеса, чем каталонцы сполна и воспользовались по ходу встречи. Благо, что только 1 мяч влетел в сетку ворот, хотя было много моментов. А вот у гостей не было ни единого шанса отыграться в счете.

Следом случился проигрыш дома от «Севильи» (0:2). Здесь вновь команду подвела дисциплина и уже на 6 минуте хозяева лишились Коко, который совершил грубый фол. Соперник сполна воспользовался игрой в большинстве и полностью доминировал в матче, забив по голу в каждом из таймов. И ничего севильцы не дали создать у своих ворот оппоненту.

А в последнем сыгранном туре был крупный проигрыш (1:4) от «Сельте». «Лас-Пальмас» забил первым гол уже на 11 минуте матча, но потом не смог сдержать натиск соперника, который провел отличный матч и прекрасно смотрелся в атаке, создав море голевых моментов и часть из них успешно реализовал.

В предстоящем матче из-за мышечной травмы не сможет сыграть мексиканец Араухо.

Результаты «Лас-Пальмаса» в 5 последних сыгранных матчах:

20.04.24 «Сельта» — «Лас-Пальмас» 4 :1;

— «Лас-Пальмас» :1; 14.04.24 «Лас-Пальмас» — «Севилья» 0: 2 ;

0: ; 31.03.24 «Барселона» — «Лас-Пальмас» 1 :0;

— «Лас-Пальмас» :0; 17.03.24 «Лас-Пальмас» — «Альмерия» 0: 1 ;

0: ; 10.03.24 «Лас-Пальмас» — «Атлетик» 0:2.

Интересные статические факты последних матчей «Лас-Пальмаса»:

В 8 последних встречах команда не побеждает, при этом 5 проигрышей кряду;

В последних 2 гостевых играх было поражение;

В 4 из 5 последних играх клуба не забивают обе команды;

В 4 из 5 последних матчах команды не пробивается тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда забила лишь 1 гол;

Жирона

В текущем первенстве Ла Лиги «Жирона» выступает очень здорово, хоть и вышла из гонки за чемпионство, долгое время конкурируя с королевским клубом. Этому спаду суждено было когда-нибудь случиться, все же скамейка у команды не такая обширная как у «Реала». У команды сейчас отличные шансы оказаться в тройке лучших и получить путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон, а для этого нужно не провалить финишную часть чемпионата. Сейчас в активе клуба из Жироны 68 набранных баллов в 32 турах, при 21 победе и 5 ничейных исходах. Всего в 2 баллах отставания они от второй «Барселоны» и имеют гандикап в 7 очков от четвертого «Атлетико».

Клуб из Жироны демонстрируют хорошую результативность текущем сезоне и отличился уже 67 раз – и это 2 показатель среди всех команд Ла Лиги. А форвард команды Довбик забил 18 голов и является сейчас лучшим бомбардиром Примеры.

А вот пропустила команда 40 мячей и это лишь 12 показатель в чемпионате.

В последних 3 матчах Примеры команде удалось положить в свою копилку 6 баллов, за счет двух побед. Сначала удалось в непростой встрече взять вверх над «Бетисом» (3:2). Клуб из Жироны первым открыл счет в концовке 1 тайма, а что соперник ответил своим мячом под занавес первой половины встречи. Затем уже во 2 тайме они вновь вышли вперед и получили следом мяч в ответ. Благо удалось уже в компенсированное время вырвать победу, благодаря голу Стуани.

В матче 31 тура Ла Лиги «Жирона» в гостях уступила своему ближайшему преследователю «Атлетико» (1:3). Гости забили быстрый гол и казалось, что не упустит свое преимущество. Но мадридцы не были согласны с этим и уже к 50 минуте повели в счете (3:1), после чего и удержали его.

А в последнем сыгранном туре удалось уверенно обыграть дома «Кадис» (4:1). В каждом из таймов хозяева забили по 2 мяча и не испытали трудностей в игре, пропустив гол в свои ворота лишь в концовке встречи.

Прогноз на матч Лион – Монако

В предстоящей встрече из-за проблем со здоровьем не сыграют следующие футболисты: Артеро, Рока. И под вопросом участие Стуани и Цыганкова, которые лечатся от небольших повреждений.

Результаты «Жироны» в 5 последних сыгранных матчах:

20.04.24 «Жирона» — «Кадис» 4 :1;

— «Кадис» :1; 13.03.24 «Атлетико» — «Жирона» 3 :1;

— «Жирона» :1; 31.03.24 «Жирона» — «Бетис» 3 :2;

— «Бетис» :2; 16.03.24 «Хетафе» — «Жирона» 1 :0;

— «Жирона» :0; 10.03.24 «Жирона» — «Осасуна» 2:0.

Интересные статические факты последних матчей «Жироны»:

В 3 из 5 последних матчах команда побеждает;

В 5 последних гостевых встречах были поражения;

В 3 последних встречах клуба забивают обе команды;

В 3 последних поединках пробивался тотал в 3,5 мяча;

В последних 3 встречах команда отличается голами;

Команда в последних 5 встречах в среднем забивает 2 гола.

Лас-Пальмас – Жирона: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 23 поединка. 7 из них стали победными для «Пальмаса», а у «Жироны» в активе 9 викторий. И 7 игр закончились вничью.

«Лас-Пальмас» в этих матчах забивал в среднем 1,30 голов (30 мячей), а «Жирона» 1,65 (38 мячей).

С самой большой разницей в счете была победа клуба из Жироны (6:0), это было в 2018 году в рамках Примеры. «Лас-Пальмас» максимально победил оппонента с разницей в 3 мяча (5:2) в 2013 году в рамках Сегунды.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

03.09.23 «Жирона» – «Лас-Пальмас» ( 1 :0).

– «Лас-Пальмас» ( :0). 12.03.22 «Лас-Пальмас» – «Жирона» (1: 3 )

(1: ) 22.08.21 «Жирона» – «Лас-Пальмас» (0:0).

20.03.21 «Лас-Пальмас» – «Жирона» (1: 2 ).

(1: ). 10.11.20 «Жирона» – «Лас-Пальмас» (1:1).

В 2 последних сыгранных очных поединках клуб из Жироны был сильнее и одерживал победу.

В 3 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 2 из них забито более 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Лас-Пальмас – Жирона

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Лас-Пальмаса» — 4.22;

Ничья — 3.92;

Победа «Жироны» — 1.81;

Ф1 (1) — 1.56;

Ф2 (-1) — 2.45;

ТБ (2,5) — 1.73;

ТМ (2,5) — 2.14;

ТБ (3) — 2.28;

ТМ (3) — 1.64;

ОЗ (да) — 1.65;

ОЗ (нет) — 2.25.

С точки зрения турнирной мотивации для гостей этот матч гораздо важнее, все же они борются за самые высокие места в таблице. А «Лас-Пальмасу» ничего не светит, они уже не вылетят и в еврокубки шансов попасть уже практически нет. Да и в 2 последних очных встречах клуб из Жироны оказывался сильнее.

Поэтому в этой встрече я думаю, что гости победят. Можно сделать ставку на П2, за приличный коэффициент 1.81.

В 3 из 5 последних очных встречах команды обе отличались, да и в своих последних сыгранных матчах не уходили без гола. Здесь еще можно сделать ставку на ОЗ (да), за хороший коэффициент 1.65.

Где смотреть матч Лас-Пальмас – Жирона

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