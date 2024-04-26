Чемпионат Италии. «Фрозиноне» примет «Салернитану», «Ювентус» и «Милан» сыграют в субботу

«Фрозиноне» примет «Салернитану» в стартовом матче 34-го тура Серии А.

В субботу « » примет « », « » – «Верону».

В воскресенье « » в ранге чемпиона сыграет с «Торино», « » сыграет с «Ромой», «Аталанта» Алексея Миранчука – с «Эмполи».

В понедельник тур завершится матчем «Дженоа» – «Кальяри».

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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