Чемпионат Италии. «Фрозиноне» примет «Салернитану», «Ювентус» и «Милан» сыграют в субботу

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«Фрозиноне» примет «Салернитану» в стартовом матче 34-го тура Серии А.

В субботу «Ювентус» примет «Милан», «Лацио» – «Верону». 

В воскресенье «Интер» в ранге чемпиона сыграет с «Торино», «Наполи» сыграет с «Ромой», «Аталанта» Алексея Миранчука – с «Эмполи». 

В понедельник тур завершится матчем «Дженоа» – «Кальяри». 

Чемпионат Италии

34-й тур

Фрозиноне – Салернитана
Дата проведения
26 апреля, 21.45, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Монца
Дата проведения
27 апреля, 16.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Милан
Дата проведения
27 апреля, 19.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Верона
Дата проведения
27 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Торино
Дата проведения
28 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Удинезе
Дата проведения
28 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Рома
Дата проведения
28 апреля, 19.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Эмполи
Дата проведения
28 апреля, 19.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Сассуоло
Дата проведения
28 апреля, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Кальяри
Дата проведения
29 апреля, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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