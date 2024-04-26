Чемпионат Италии. «Фрозиноне» примет «Салернитану», «Ювентус» и «Милан» сыграют в субботу
«Фрозиноне» примет «Салернитану» в стартовом матче 34-го тура Серии А.
В субботу «Ювентус» примет «Милан», «Лацио» – «Верону».
В воскресенье «Интер» в ранге чемпиона сыграет с «Торино», «Наполи» сыграет с «Ромой», «Аталанта» Алексея Миранчука – с «Эмполи».
В понедельник тур завершится матчем «Дженоа» – «Кальяри».
34-й тур
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.45, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 27 апреля, 16.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 29 апреля, 21.45, «Луиджи Феррарис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.