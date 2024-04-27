Бавария – Реал, прогноз на матч 30 апреля 2024, Лига чемпионов

До конца текущего формата Лиги чемпионов УЕФА осталось пять встреч. Две двухматчевые серии полуфинала и финал. В одной из пар играют «Бавария», которая уже проиграла свою гонку в Бундеслиге, и «Реал», который почти что оформил свою победу в Ла Лиге. В случае победы «Бавария» получит возможность в финале побиться за свой гипотетический 7-й трофей, а у «Реала» в случае выхода в финал будет шанс взять 15-й трофей ЛЧ. Насколько высоки ставки!

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Бавария

Это последний турнир, в котором в игре осталась «Бавария». Все остальные ставки прогорели: в Бундеслиге победу оформил до сих пор не проигрывающий никому и нигде «Байер» (10 февраля баварцы проиграли ему 0:3), в Кубке Германии баварцев едва ли не на ранней стадии вышиб «Саарбрюккен», и даже Суперкубок в начале сезона мюнхенцы не взяли. Тухель, формально оформивший год назад чемпионство с «Баварией», по иронии судьбы, до сих пор больше ничего с мюнхенцами не выиграл. А играющему на острие атаки Харри Кейну обидно вдвойне, ведь он до сих пор без трофеев. Но тем больше его желание выиграть Лигу чемпионов, в финале которой он играл 5 лет назад. Ради достижения этого цели баварцам пришлось упорно биться против «Арсенала»: одного гола в ответном матче хватило для важнейшей победы.

На фоне этого ведутся разговоры о том, кто должен сменить Томаса Тухеля. Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс упоминал фамилию Ральфа Рангника, который, если кто не помнит, поработал с «Штутгартом», «Шальке», «Ганновером 96» и «Хоффенхаймом», а сейчас тренирует сборную Австрии. Однако болельщики мюнхенцев решительно возражают против его кандидатуры. Хенесс также рассказал, что клуб осмелился обратиться к Хаби Алонсо, обыгравшему их в этом сезоне. Однако тренер новоиспеченных чемпионов отказался оставлять своих подопечных. Тем самым, со слов Ули Хенесса и его супруги, Алонсо доказал, что является настоящим профессионалом во всех смыслах.

Сам Хенесс упрекнул Тухеля в том, что тот не делает ставку на игроков из академии, а приобретает игроков из других команд, и Тухель возмутился до глубины души. Возможно, вынесение сора из избы может стать последней каплей для баварцев и разрушить всю их игру… а может, это зарядит их так, чтобы они в первом матче растоптали мадридцев? Предыдущую встречу «Бавария» провела в Бундеслиге против «Айнтрахта» и победила 2:1 благодаря дублю Харри Кейна. Сам англичанин искренне хочет отличиться на поле против титулованного испанского гранда.

Реал

Даже несмотря на то, что Джуд Беллингем проигрывает Артему Добвику по забитым голам (17 против 19) и что «Жирона» вообще идет выше «Барселоны» (в кои-то веки!), сервис Opta прямо заявил, что интриге в чемпионате Испании окончательно пришел конец. Почти все решено в Ла Лиге в этом сезоне: 84 очка у «Реала», 71 очко у «Жироны». Кубок, конечно, не достался, но выиграть самый главный трофей мадридцы могут.

В минувшем туре Ла Лиги другой «Реал», который «Сосьедад», активно и очень высоко прессинговал «сливочных», пользуясь тем, что они играли вторым составом. По сравнению с «Класико» мадридцы сделали 9 изменений в стартовом составе: они решили дать возможность основному составу отдохнуть перед «Баварией». Проблемы в атаке у «Реала» были серьезные: всего 5 ударов по воротам. Более того, он успел пропустить гол от Такефусы Кубо, однако судья отменил его, поскольку отдавший голевую передачу Андер Барренечеа якобы нарушил правила в атаке, ударив Орельена Чуамени по ноге. Сам Кубо настаивал, что фола не было.

Но даже при такой кошмарной статистике и проблемных переходах из обороны в атаку команда Карло Анчелотти победила. Единственный гол забил Арда Гюлер, который провел первый матч в стартовом составе – в возрасте 19 лет и 61 дня. В Ла Лиге мадридцы не проигрывают 27 матчей подряд, а в следующем туре могут еще и повторить рекорд сезона 1989/1990. Что касается всех турниров, то их беспроигрышная серия составляет 18 встреч (13 побед и 5 ничьих). Впрочем, сейчас для них важнее не эти две рекордные серии и даже не оставшиеся, с точки зрения Анчелотти, формальные 4 очка до победы.

Полуфинальный двухматчевый бой против «Баварии» выходит на первое место. Предыдущий матч, ответный поединок четвертьфинала против действующего победителя кубка, «Манчестер Сити», отнял у обеих команд очень много сил, тем более что исход двухматчевого противостояния решался в серии пенальти. Штефан Эффенберг утверждает, что тогда мадридцам откровенно повезло и что им не стоит обольщаться тем, что они выбили сильного противника. Посмотрим, что же будет в первом матче…

Ну и немного на будущее уже после Евро: все уже прекрасно поняли, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» и будет в следующем сезоне защищать цвета великого испанского клуба. Но пресса пишет, что оба противника по текущему полуфиналу ЛЧ якобы ведут переговоры и о переходе Альфонсо Дэвиса в стан мадридцев… которые пока что успехом не увенчались. Дело не столько в деньгах, сколько в условиях перехода: «Реал» может приобрести его этим летом только в случае продаж (а если конкретнее, то в случае ухода Ферлана Менди).

Прогноз

30 апреля 2024 года свои красные огни «Альянц-Арена» зажжет перед началом первого полуфинала. В 22:00 по московскому времени француз Клеман Тюрпен даст сигнал к началу этой игры. Букмекерская контора BetBoom уже готовит коэффициенты на события полуфинальной игры и на итоги всего турнира. Шансы «Реала» выиграть 15-й трофей в этом турнире оцениваются кэфом 2.4, шансы «Баварии» взять 7-й трофей ЛЧ и шансы «ПСЖ» впервые что-то выиграть – одним и тем же кэфом 3.5, а шансы «Боруссии» замахнуться на повторение чуда 1997 года – кэфом 10.

Обратимся теперь напрямую к коэффициентам. На победу «Баварии» в первом матче предлагается кэф 2.43, на победу «Реала» кэф составляет 2.84, а на ничью он достигает отметки 3.64. Как видим, маленькое преимущество (скорее, за счет фактора домашнего поля) в первом полуфинальном матче отдается «Баварии». Но что же мы видим по сумме двух матчей? Кэф на победу «Реала» в полуфинале и выход в финал составляет 1.55, а кэф на успех «Баварии» находится на уровне 2.4. То есть даже если баварцы победят дома, в ответном матче у них не будет вообще никаких гарантий того, что на этом фундаменте можно будет соорудить что-то стоящее. В общем, мнение букмекеров BetBoom и мнение Штефана Эффенберга расходятся очень и очень сильно. А Карло Анчелотти способен переломить ход любой ситуации.

Настало время взглянуть на тоталы. Атакующая мощь мадридцев и мюнхенцев внушительная, вопрос в том, кто из них лучше воспользуется своими шансами. Номинально букмекеры BetBoom предлагают коэффициенты 2.13 и 1.76 на тоталы больше 3 и меньше 3 соответственно. Неплохой вариант для полуфиналов, хотя мы помним, какие жаркие полуфиналы выдавались в двух предыдущих сезонах подряд между «Сити» и «Реалом» в каждом из матчей. Итак, что у нас по статистикам пяти предыдущих встреч? Давайте взглянем для начала на 5 матчей «Баварии».

9 апреля. Лига чемпионов. Арсенал 2:2 Бавария

13 апреля. Бундеслига. Бавария 2:0 Кельн

17 апреля. Лига чемпионов. Бавария 1:0 Арсенал

20 апреля. Бундеслига. Унион 1:5 Бавария

27 апреля. Бундеслига. Бавария 2:1 Айнтрахт

За неубедительный первый четвертьфинал ЛЧ баварцев критиковали, но те сделали верные выводы и справились в ответном матче с «Арсеналом». При этом, как сообщает Marca, именно оборонительная игра «Арсенала» в матче против «Сити» в 30-м туре стала предметом исследования со стороны Анчелотти перед ответным четвертьфиналом ЛЧ… Что касается Бундеслиги, то всем было понятно: здесь от Тухеля и ко уже ничего не зависело, кроме того, смогут ли они хотя бы сохранить второе место и не расклеиться. В плане тоталов хочется отметить, что в трех случаях наблюдался тотал меньше 3.5 за 1.48, а в двух он составлял больше 3.5 (кэф 2.71). Один раз был зафиксирован тотал больше 5.5 (максимально возможный на предстоящий матч, предлагается за 9.21), реализованный в матче с «Унионом», который уже не имел того самого турнирного значения. Конечно, ставки на тотал по сумме двух встреч не предлагаются, но на уровне больше 5.5 за два матча он мог бы в действительности оказаться.

Теперь взглянем на пять предыдущих поединков «Реала», у которого, как мы уже знаем, своя беспроигрышная серия.

9 апреля. Лига чемпионов. Реал Мадрид 3:3 Манчестер Сити

13 апреля. Ла Лига. Мальорка 0:1 Реал Мадрид

17 апреля. Лига чемпионов. Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид (пенальти 3:4)

21 апреля. Ла Лига. Реал Мадрид 3:2 Барселона

26 апреля. Ла Лига. Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид

Кстати, а ведь если бы не отменили правило гостевого гола, то «Реалу» в ответном матче пришлось бы играть исключительно на победу, и ничья 1:1 поставила бы крест на его кампании… Но это уже совсем другая тема для разговоров. А вообще «Реал» продемонстрировал выдающиеся качества и в четвертьфинале, и в недавнем Эль-Класико, показав, что не зря входит в число лучших команд мира. Если говорить о цифрах, то мадридцы пробили дважды тотал больше 4.5 (коэффициент 4.8) в первом матче против «Сити» и в игре с «Барсой». Но при этом крайне прагматично сыграли с «Мальоркой» и сан-себастьянским «Реалом Сосьедад», забив по разу (тотал меньше 1.5 за 4.8).

Логично, исходя из указанных цифр, заявить, что букмекеры будут ждать голы от двух команд одновременно (кэф 1.56 на то, что сыграет событие «Обе забьют»). Нулевая ничья в первом матче кажется дикостью (кэф 15.54 на тотал меньше 0.5), да и игру в одни ворота не хочется ждать (кэф 2.47 на то, что сыграет событие «Обе забьют»). От мюнхенцев, BetBoom, в частности ждет тотал больше 1.25 за 1.66 или меньше 1.25 за 2.26; такой же тотал ожидается и от мадридцев, но с кэфами 1.81 и 2.04 соответственно. То есть приблизительно равные шансы (о ничье речи не идет, как уже следует из исходов), но по голам небольшое преимущество у хозяев остается. Да и роспись на «Баварию» чуть повыше: максимально возможный тотал на нее составляет больше 3 за 11.21, а у «Реала» он больше 2.5 за 4.94.

В плане фор букмекеры предлагают нулевые за 1.76 и 2.13 на «Баварию» и «Реал» соответственно. Минусовые (-0.5) предлагаются с кэфами 2.42 и 2.87 соответственно, а на уровне (-1) кэфы поднимаются до отметок 3.71 и 5.22. Если говорить о пенальти, то его скорее не будет (1.48), хотя нет гарантий, что у Клемана Тюрпена не появятся законные основания кого-то наказать 11-метровым (2.45).

Ну и последнее. Что касается авторов голов, то тут тоже нужен отдельный абзац, а то и два. Томас Тухель на днях заявил, что в первом полуфинале на поле выйдет Серж Гнабри, который в первом матче против «Арсенала» травмировал голеностоп и с тех пор не играл. И более того, Тухель сказал, что Гнабри забьет гол… BetBoom отмечает, что на гол Гнабри в этом матче предлагается кэф 3.75, а кэф на то, что Серж еще и счет откроет, он составляет 9. Такие же расценки в плане ставок и на еще одно юное дарование мадридцев Гонсало Гарсию.

А в кто идет в лидерах? Конечно, это Харри Кейн, причем прейскурант ставок на количество забитых им голов богатый:

2.3 просто на гол

просто на гол 5 на то, что Кейн откроет счет в матче или забьет последний гол

на то, что Кейн откроет счет в матче или забьет последний гол 7.5 на то, что оформит как минимум дубль

на то, что оформит как минимум дубль 10 на то, что забьет ровно два

на то, что забьет ровно два 29 на минимум три гола

на минимум три гола 38 на хет-трик

Но и это еще не все. BetBoom предложила роспись на то, каким будет итоговый счет в матче, если Кейн забьет гол, и мы обратим внимание на пять ставок с наименьшими кэфами:

15 на ничью 1:1

на ничью 1:1 16 на ничью 2:2

на ничью 2:2 18 на победу «Баварии» 2:0

на победу «Баварии» 2:0 22 на победу «Реала» 1:2

на победу «Реала» 1:2 25 на победу «Баварии» 1:0

Такие прейскуранты есть еще на Джуда Беллингема, того же Гнабри, Лероя Сане, Томаса Мюллера, Федерико Вальверде… А если просто взять кэфы на гол, то по 3.25 предлагается на голы Эрика Шупо-Мотинга, Джуда Беллингема или Винисиуса Жуниора; 3.4 на Хоселу; по 3.6 на Альваро Родригеса, Матиса Теля или Родриго.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3 за 2.13.

Хотелось бы увидеть красочный матч, полный опасных моментов и голов. Хотелось бы, просто потому что команды с громкими именами уже обязаны радовать зрителей. Тем более что в четвертьфинале «Реал» это сделал, устроив уже в первом матче перестрелку. Но пусть не громкие имена, а именно сама игра определит, кто достоин играть в финале.

Где смотреть матч Бавария – Реал

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