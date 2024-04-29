Орлов о бразильцах «Зенита»: «Хорошие контракты – работайте! Таких зарплат они нигде больше не видели. Играют на великолепном стадионе, на них приходит публика»

Геннадий Орлов оценил уровень игры бразильских игроков в «Зените».

«Говорят, что бразильцам не хватает мотивации? Ребята, вы о чем? Такие зарплаты, которые им платят в « », они нигде больше не видели. На них приходит публика, они играют на великолепном стадионе. Хорошие контракты – работайте!

Приелись победы? Но в чем цель спортсмена? Каждый год давать что-то новое: и в тактике, и в технике. Я же вам сказал уже про Мостового. Ну за столько лет можно же было хотя бы один финт выучить», – заявил комментатор.

«Зенит» потерпел поражения в двух последних матчах в – в перенесенной игре 21-го тура команда под руководством уступила «Рубину» (0:2), а в матче 26-го тура проиграла «Динамо» (0:1).