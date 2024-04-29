Калешин против расширения РПЛ: «Пусть хоть 22 будет, если соответствуют уровню и бюджету. А заводить искусственно, чтобы команды вылетели через год, не вижу смысла. Будет хуже, больше проходных игр»

Теги Химки Виталий Калешин премьер-лига Россия Первая лига Краснодар Динамо Махачкала Футбол

Виталий Калешин высказался против расширения Мир РПЛ до 18 клубов.

Сейчас в высшем дивизионе принимают участие 16 клубов.

– Это неправильно. Если команды соответствуют уровню и бюджету РПЛ, то вопросов нет, пусть хоть 22 будет. Но заводить искусственно, чтобы эти команды вылетели через год, я не вижу смысла.

Всегда нужно быть готовым к тому, куда ты идешь. Скорее всего, выйдут «Химки» и «Динамо» (Махачкала) в РПЛ. «Химки» структурно готовы, про «Динамо» не знаю.

– Гаджи Гаджиев говорил, что с оснащением стадиона под Fan ID все непросто, это большие деньги.

– Я понимаю, что бюджет клуба не резиновый, но есть правила. Тогда получается, что команда не будет играть в РПЛ, как «Алания», которая два года не выходила из-за стадиона. Все клубы, которые попадают в РПЛ, должны соответствовать критериям.

И по структуре, и по финансам. А искусственно расширять лигу, потому что какая-то команда вылетает... Просто будет больше проходных игр и команд, которые не готовы. Мне кажется, будет хуже, – сказал бывший защитник «Краснодара».

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