BetBoom может стать беттинг-спонсором «Локомотива» вместо «Фонбета». Букмекер готов платить 300 млн рублей за сезон

Теги Локомотив премьер-лига Россия бизнес Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня деньги Ставки

«Локомотив» может сменить беттинг-спонсора в межсезонье.

«С высокой долей вероятности, «Локомотив» начнет сезон-2024/25 с логотипом нового букмекера на майках.

Летом клуб и «Фонбет» планируют расторгнуть контракт, действовавший до 2026 года, а новым беттинг-спонсором «Локо» должен стать BetBoom.

«Фонбет» платил «Локо» 240 млн рублей за сезон + инвестировал в модернизацию «РЖД-Арены» (установили новые лед-борта).

BetBoom дает 300 млн рублей + медиа-бюджет еще на 100 миллионов. «Локомотив» хочет 350 млн живого бабла. Стороны пока не пришли к окончательному соглашению, но близки», – написал в телеграме Иван Карпов.

«Динамо» получает от BetBoom по 1 млрд рублей в год.

Ставки на Спортсе

«Бавария» – «Реал»: мюнхенцы с проклятием Кейна против хозяев Лиги чемпионов, но шансы в полуфинале равны

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
300 на фоне того что Динамо от того же спонсора получает миллиард выглядит странно
+6
0
+6
Ответ Pucheslav
300 на фоне того что Динамо от того же спонсора получает миллиард выглядит странно
В пользу «Динамо» новая арена и работа клуба в медиа-пространстве, мне кажется.
+3
0
+3
Ответ Хозяин патриотов
Лица лудиков после прочтения подобных новостей представили?)
Они думают что они букмекера уже почти разорили 😁
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий