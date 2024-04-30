BetBoom может стать беттинг-спонсором «Локомотива» вместо «Фонбета». Букмекер готов платить 300 млн рублей за сезон

«Локомотив» может сменить беттинг-спонсора в межсезонье.

«С высокой долей вероятности, «Локомотив» начнет сезон-2024/25 с логотипом нового букмекера на майках.

Летом клуб и «Фонбет» планируют расторгнуть контракт, действовавший до 2026 года, а новым беттинг-спонсором «Локо» должен стать BetBoom.

«Фонбет» платил «Локо» 240 млн рублей за сезон + инвестировал в модернизацию «РЖД-Арены» (установили новые лед-борта).

BetBoom дает 300 млн рублей + медиа-бюджет еще на 100 миллионов. «Локомотив» хочет 350 млн живого бабла. Стороны пока не пришли к окончательному соглашению, но близки», – написал в телеграме Иван Карпов.

«Динамо» получает от BetBoom по 1 млрд рублей в год.

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